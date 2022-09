“Não consegui chegar ao final do mês, mas me recusei a filmar ‘Doctor in the Family'”

Música e prostitutas. Estes são os ingredientes que Renzo Arbor aconselhado Lucas Barbarossahá doze anos, para o sucesso da primeira temporada de Rádio 2 Social Club, o popular programa de rádio que acabou de aparecer na Rai Radio2 (que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h30). Como sempre, além do cantor, compositor e maestro romeno, há hilariantes Andrea Peroni42, também romano e certamente o dono da segunda parte da proposta.

Arbor nunca está errado?

“Il Mabestro está sempre certo. Somos dispensadores de leveza. Nosso clube é o clube onde você pode rir, conhecer pessoas interessantes e fazer música.”

Doze anos atrás, o rádio era um plano B para você porque as coisas não estavam indo bem com a música, e houve uma crise de gravação, os discos não estão mais vendendo?

A crise estava aí, mas nunca pensei que o clube social pudesse substituir minha atividade principal. E naquela época, nunca pensei em tal desenvolvimento do nosso programa: foi transmitido primeiro nos finais de semana, depois todos os dias, na televisão, programas especiais, redes sociais … ».

Homenagem ao “Buena Vista Social Club” de Wim Wenders é ideia sua?

“Maine e Valentina Amore, a escritora que me empurrou por anos para fazer um programa como este.”

Ele teve outras experiências no rádio?

«Apenas uma coluna no Tornando a casa da Radio1 com Enrica Bonaccorti. Eu contei o fundo de músicas famosas.

A coisa mais importante que entendi nos últimos anos com o clube social?

“Quando escrevo músicas me isolo, descobri no rádio o valor da equipe. E a música sempre ajuda, quase sempre.”

Algum convidado resistiu?

“Só quem faz música mas não é músico. Outros sentem que somos profissionais e se deixam levar. James Taylor veio tocar guitarra e cantar, e Six cantou com nossa banda. Tony Hadley, ex-Spandau Ballet, não queria mais sair.

Você se sente mais como um maestro ou compositor agora?

“Sinto-me um artista de sorte que, graças ao rádio, se tornou mais conhecido do público. Quando alguém canta, existe o risco de que o ouvinte o torne um pouco perfeito. O hadith de tudo sai até a parte de al-Kazari.”

Foi mal interpretado no passado?

“Às vezes. Quando eu era jovem, quando cheguei nas paradas, a discografia queria me transformar no novo Miguel Bosé quando eu sonhava em fazer Bob Dylan. Ser uma garota ídolo não era para mim. Eu nos damos muito bem, eu e as gravadoras.”

E quando em 1998 lhe foi oferecido o papel da Dra. Laila em “Doctor in the Family”, uma série de muito sucesso da Rai1, como foi?

“quem te contou?”

Como foi?

“Recusei educadamente (no final, o papel foi assumido por Giulio Scarbatti). E ele não tem ideia de quantas outras ofertas eu tive ao longo dos anos. Mas atuar não é meu trabalho, eu mal posso fazer isso sozinho. Além disso, gosto muito de cinema. No máximo eu deveria escrever algo para o cinema.”

No ano passado, por ocasião de seu aniversário de 60 anos, publicou Don’t Miss Anything, um romance autobiográfico: vai virar filme ou série por acaso?

“Agora não. Mas nos meus concertos conto muito o que coloco no livro. Afinal, canto porque escrevo, nunca teria sido tradutor».

Você vai postar de novo?

“Sim, mas desta vez vou sair da minha vida. Vai ser um romance de ficção científica (abreviação de ficção científica, editor) e espero que se torne uma série ou um filme. Eu amo histórias distópicas onde o futuro está já está aqui. Como desastres climáticos, poluição dos mares, plásticos em todos os lugares.” Mas é muito cedo para falar sobre isso.”

Olhando para os altos e baixos, você já pensou em desistir?

– Nunca. Sempre pensei que só poderia fazer isso. Sabendo que poderia ter dificuldades também. Se tivesse.

Você está se referindo a um momento em que você estava lutando para sobreviver?

“Sim. Entre 81 e 1986, depois do primeiro Sanremo, as coisas não estavam indo bem e, graças ao dinheiro, lutei para pagar o aluguel. Foi difícil, mas a paixão sempre ajuda.”

Falando em dinheiro, como você o investe agora?

“Estou desesperado. Não estou perdido, mas é melhor se minha esposa pensar sobre isso. E então somos uma família grande e exigente.”

Muitos de seus colegas compram casas de todos os lugares

“Moramos em Roma, em uma linda casa, alugada por 41 anos. Meu investimento é ver as crianças felizes e sustentar seus sonhos”.

O filho de um surfista que mora em Portugal terminou a escola?

“Ele se formou em economia e marketing e agora, com sua primeira década, pode ir para a China ou para a América. Os outros dois filhos estão estudando em Roma”.

Ele participou do Festival de Sanremo nove vezes: ele vai conseguir uma rodada de personagem este ano?

“Você nunca fica duro. Mas nesse ponto, você tem que ter algo a dizer. Eu definitivamente receberei todos os jovens.”

Ele escreveu no livro que sofria muito de ansiedade: Hoje?

“Agora vou sair para jantar (risos). Eu vou ao ar e ao palco com alegria, mas nem uma vez. Eu sempre fui tão preocupado. A velhice também serve para isso».

Os sessenta anos deixaram sua marca?

“Padil você ainda me diz.”

Você abandonou o tênis?

“Procuro campos cada vez menores…”.

Como você é tendencioso?

“Bom. Graças ao rádio, está melhor do que antes. O meu é um ambiente onde nos conhecemos superficialmente. Nos encontramos e nos despedimos vamos nos encontrar… Com o clube social tive a oportunidade de conhecer melhor muitos colegas » .

Quem a surpreendeu?

“Todo mundo diz que Francesco de Gregory tem um caráter muito difícil. como um idiota. Ele vinha até nós com frequência e sempre foi generoso, fazendo músicas como Una carzza in un fugno de Adriano Celentano, não se esqueça das minhas palavras do trio Lescano, Pietre di Antoine. A última vez ele me disse com uma risada: “Você me faz tão bem”. Às vezes, certos rumores sobre artistas são persistentemente espalhados, mas não são verdadeiros. Talvez alguém tenha dito que não queria fazer certas coisas.”

isso já aconteceu com você antes?

“Claro. Quando na TV eles tentam te obrigar a fazer tudo…”.

cara?

“Alguém tem uma música dramática para tocar e eles pedem para ele jogar o jogo. Coisas assim.”

É verdade que você joga xadrez obsessivamente online?

“Sim, estou doente. Eu sou péssimo, mas jogo com pessoas loucas como eu de todo o mundo. Os inimigos são escolhidos pelo algoritmo.”

O Social Club poderia realmente aparecer na TV no final da noite?

“Por que não? Vai precisar de uma empresa, no entanto, alguém para tomar a decisão. Tudo muda na Rai todo mês e ninguém tem culpa. Este verão na TV, na Rai2, com os melhores episódios do ano tivemos uma média de 4h26, e às vezes às 6h 8h50.”

Ele escreveu que, quando jovem, estava sempre pronto para se rebelar: Hoje?

“Não mudei, sempre acreditei nas mesmas coisas: solidariedade, respeito e memória. Mas nasce-se tocha e morre-se bombeiro.”