Dedução de ajudantes para aqueles que não são autossuficientes

Esteja atento à facilidade que permite recuperar até cerca de 400 euros para ajudar familiares não autossuficientes com rendimentos até 40 mil euros.

Obrigações familiares, trabalho, contas de serviços domésticos, tempo livre e necessidades diárias de todos os tipos. Há muitas coisas às quais devemos prestar atenção constantemente e que sempre exigem que façamos o máximo de comprometimento. Se tudo isso não for suficiente, muitas vezes nos vemos tendo que lidar com as sérias dificuldades de sermos capazes de Conciliando família e trabalho. Infelizmente, aqueles com problemas de saúde que levam a um processo de privação social estão bem cientes disso.

Uma situação após a qual muitos se veem forçados a fazê-lo Ajude um membro da famíliaPorque não é auto-suficiente. Importante, o último, sem dúvida importante, mas ao mesmo tempo muito difícil. É precisamente neste contexto que o convidamos a prestar atenção à facilidade que lhe permite obter Pague cerca de € 400 para ajudar parentes não autossuficientesDesde que o rendimento na presença de 40 mil euros. Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

Ajudar parentes, reembolso até 400 euros: tudo o que você precisa saber

Há muitas pessoas que se veem forçadas a emprestar Ajude um membro da família, caso este requeira monitoramento e cuidados constantes. Porém, nem sempre é possível conciliar as obrigações laborais com as necessidades dos familiares não autossuficientes, tanto que é necessário contar com profissionais de saúde.

Por outro lado, este último deve ser pago. Um aspecto que certamente não pode ser esquecido, até porque a pensão nem sempre é suficiente para cobrir diversas despesas. Felizmente, neste contexto, medidas específicas vêm para ajudar, visando apoiar aqueles que emprestam Ajudar familiares que não são autossuficientes.

Não estamos apenas falando sobre A Lei 104, que trouxe importantes inovações, permite, mas é um recurso importante que torna possível obter um Desconto até cerca de 400 euros Para o benefício de quem arca com as despesas dos familiares.

Em particular, é possível receber compensação de imposto de renda pessoal por despesas incorridas Trabalhadores de cuidados para pessoas que não são autossuficientes, como cuidadores. Este reembolso é igual a 19% a um custo máximo de 2.100 €, ou cerca de 400 €.

Agência de receita, desconto para assistentes não autossuficientes

Como pode ser visto em site da agência de receitaVocê tem direito a esta compensação se os serviços de assistência forem prestados por uma casa de repouso ou para idosos, cooperativa ou agência de serviços temporários. Em qualquer caso, é necessário fornecer a documentação adequada que ilustre o bom funcionamento do serviço de assistência.

Para tanto, portanto, é necessário estipular um contrato com cuidadores ou operadores que cuidem da família que não seja autossuficiente. Em qualquer caso, aliás, para ter direito a este desconto, é necessário que O rendimento do contribuinte não ultrapassa 40.000 euros por ano. Mas não só, é necessário apresentar um atestado médico que ateste o estado de insuficiente auto-suficiência do requerente.

Novamente com base no que pode ser visto no site da agência de receita, na verdade: “Não sendo autossuficiente Deve ser o resultado de um atestado médico. São considerados “não autossuficientes”, por exemplo, pessoas que não conseguem comer, realizar funções fisiológicas, realizar higiene pessoal, andar ou se vestirEm seguida, adicione:Além disso, uma pessoa que deve ser considerada não autossuficiente Precisa de monitoramento constante“

Ressaltamos que a conclusão se deve apenas no caso em que o estado de não autossuficiência está intimamente relacionado à patologia. Também lembramos que você tem direito a esse desconto mesmo que haja relativamente Não autossuficiente não é arrecadado financeiramente de quem paga as despesas.