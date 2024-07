A gigante do vácuo Dyson está demitindo um em cada quatro funcionários na Grã-Bretanha. “A competição é acirrada”

Uma onda de demissões ao estilo britânico Dyson, a famosa marca de aspiradores de pó. Cerca de mil empregos serão cortados na Grã-Bretanha, Um em cada quatro funcionários ficará em casa. A decisão faz parte de um plano de reestruturação global que afetará… E também outras fábricas ao redor do mundoonde o grupo como um todo é importante 15 mil funcionários (A pequena filial italiana tem apenas 230 funcionários, Sr. Dr.). O objetivo declarado é “Cortar custos” Para enfrentar a intensificação de “A Competição acirrada Nos mercados globais”, disse ele Eles têm Kerner, CEO da empresa. O maior mercado de Dyson É a Ásia, já que a empresa compete com concorrentes locais que muitas vezes produzem produtos de aparência semelhante logo após o lançamento dos produtos do fabricante britânico. O impacto dos cortes será sentido inicialmente nas três maiores fábricas britânicas da holding, que estão… Bristol, Londres e Wiltshire.

Esta iniciativa, para inevitável consternação dos sindicatos, representa também um problema para os sindicatos O recém-formado governo trabalhista de Keir Starmer Qual Ministro da Indústria, John Reynolds, Uma figura moderada com uma orientação geralmente liberal, foi justamente naquele dia Coletado por videoconferência Cerca de 170 empresários e representantes de associações comerciais iniciam um diálogo sobre as prioridades a abordar e esclarecem as suas primeiras iniciativas em benefício dos sectores produtivos. Fundador james dison, Um empresário interessado em política e, de fato, Apoiante da saída da Grã-Bretanha da União EuropeiaEle é um dos homens mais ricos do Reino Unido. Nos últimos anos, também tem estado no centro da polémica sobre a sua escolha de mudar a sua residência e parte das suas atividades para o estrangeiro: uma escolha que mais tarde foi parcialmente revertida, com a residência da família mais uma vez transferida de Singapura para Inglaterra.