WeWork declara falência nos Estados Unidos e Canadá – notícias de última hora

A gigante do coworking WeWork, que está em dificuldades financeiras há anos, anunciou que entrou com pedido de falência na tentativa de negociar o alívio da dívida. A empresa disse que esta medida afetará as operações nos Estados Unidos e Canadá, mas “espera-se que as operações globais continuem normalmente”.





“É hora de avançarmos para o futuro, abordando agressivamente nossos arrendamentos legados e melhorando significativamente nosso balanço patrimonial”, disse o CEO David Tolley em comunicado.





“Definimos uma nova categoria de trabalho e estas medidas permitir-nos-ão continuar a ser líderes globais em trabalho flexível.” A WeWork alertou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) no início de agosto que temia pela sua sobrevivência: “Há dúvidas significativas sobre a capacidade da empresa de continuar em atividade”. Segundo a empresa, o motivo: perdas financeiras, necessidade de liquidez e queda no número de lojistas. Explicou que perdeu milhares de milhões de dólares nos primeiros seis meses de 2023, devido a uma diminuição da procura associada a más condições económicas.



