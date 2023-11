Quickfisco, 5 coisas que você precisa saber para trabalhar de qualquer lugar sem problemas

Roma, 6 de novembro. (La Petalia) – “A ideia do trabalho remoto interessa a muitos profissionais, que se deparam quase imediatamente com as complexidades envolvidas na gestão de uma situação que ainda não está totalmente organizada do ponto de vista organizacional.” Foi o que disse Gianluca Terry, diretor administrativo da startup Quickfisco. “Com o Quickfisco – explica – ajudamos tanto os profissionais italianos que trabalham no estrangeiro com os seus números de IVA, como os profissionais estrangeiros que escolhem cada vez mais a Itália como base para trabalhar com empresas internacionais. Para ambos, a confusão é a condição predominante ao lidar com o trabalho remoto . “ A Quickfisco criou assim uma análise aprofundada sobre impostos e benefícios para nómadas digitais e trabalhadores remotos, da qual surgiram 5 dicas para profissionais interessados ​​em ter maior flexibilidade na escolha de onde trabalhar, tendo também em conta aspectos regulatórios e fiscais.

1) Flexibilidade também para os colaboradores: do trabalho flexível à mobilidade internacional. Tornar-se nômades digitais certamente é mais fácil para os freelancers, que não estão presos a lugares e tempos, mas principalmente a projetos e objetivos, e podem escolher com mais liberdade a vida como trabalhadores remotos. No que diz respeito aos funcionários de empresas públicas e privadas, embora a pandemia tenha acelerado o desenvolvimento de regulamentações de trabalho inteligentes e também normalmente as empresas concedam maior flexibilidade, existem algumas restrições que não facilitam a escolha livre do local onde se pretende trabalhar. Em particular, muitas empresas exigem a permanência em Itália, mesmo que seja no âmbito de um negócio inteligente, para garantir a cobertura de seguro que a lei exige das empresas.

Caso a transferência remota definitiva seja acordada com o empregador, é necessário informar à empresa o novo endereço de residência, para que esta possa efetuar os pagamentos corretos do adicional de imposto de renda regional e municipal. Além disso, a maioria das empresas de ponta também está incorporando oportunidades de negócios e flexibilidade profissional, como a mobilidade internacional, que pode permitir que os funcionários se desloquem entre os escritórios da empresa, que em alguns casos estão distribuídos por todo o mundo, aproveitando também as oportunidades de espaços de coworking.

2) Cooperação com empresas estrangeiras ou italianas: todas as variações. A cooperação entre trabalhadores italianos e empresas estrangeiras, embora por um lado ofereça muitas possibilidades de expansão dos negócios ou das perspectivas de mercado, por outro lado, deve ter em conta algumas implicações fiscais, de seguros e de segurança social que variam dependendo da natureza do profissão. No caso de um trabalhador que trabalha remotamente a partir de Itália para uma empresa estrangeira não sediada em Itália, a empresa pode delegar obrigações de segurança social e de seguro, ou seja, Inail e Inps, ao mesmo trabalhador, sem ter requisitos fiscais específicos diferentes do emprego num Empresa italiana.

O freelancer não tem este tipo de exigência, mas deve gerir os detalhes das faturas de e para o exterior, o que se torna mais complicado devido à especificidade do IVA italiano: em particular ao receber uma fatura, por exemplo, de uma plataforma digital como Meta ou Google, integrando o IVA Através do mecanismo de autoliquidação.

3) Italianos que regressam do estrangeiro: “mentes que regressam” pagam impostos mais baixos. A partir de 2015, o Governo italiano reforçou medidas para incentivar o regresso a Itália de profissionais e investigadores com nacionalidade italiana que se mudaram para o estrangeiro por motivos de trabalho. Nos últimos anos, “professores, investigadores” e “trabalhadores expatriados” que decidem regressar a Itália beneficiaram de incentivos fiscais que resultaram numa redução fiscal sobre os seus rendimentos de 70% e em alguns casos de 90%. Porém, na recente reforma tributária, em fase de aprovação, foi apresentada uma proposta que prevê uma redução significativa deste benefício a partir de janeiro de 2024.

4) Para onde você vai e por quanto tempo? O lugar onde você mora faz (muita) diferença. Há muitos aspectos a considerar na hora de escolher para onde se mudar: desde o clima, à ligação à Internet, à duração do visto, mas também ao momento da sua obtenção. Ao consultar uma plataforma como o Global Bedouin Guide, é possível considerar todas estas variáveis ​​e descobrir que, por exemplo, se pretende mudar continuamente para um novo país, é melhor escolher países como Portugal e Antígua, onde o visto tem validade de até dois anos; Se a prioridade for a velocidade de conexão, então além de Antígua, você pode escolher Barbados, que possui uma conexão de Internet muito mais rápida (em média 60-80 Mbps).

5) Visto Nômade Digital: O que é e para que serve. O Visto Nómada Digital é uma oportunidade introduzida por muitos países para facilitar a permanência de residentes estrangeiros que trabalham para uma empresa noutro país, dando a possibilidade de permanecer nesse país, normalmente por 12 meses. A Itália também introduziu legislação dedicada a atrair talentos estrangeiros, em particular de países fora da União Europeia: através do Visto Nómada Digital, é possível obter uma autorização de residência simplificada em Itália até um ano.