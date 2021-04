Covid, a alternativa indiana deve nos assustar? O que sabemos hoje – Corriere.it

O que sabemos sobre a variável B.1.617 hoje?

Não existem estudos conclusivos que indiquem esta O nível de suscetibilidade à infecção e letalidade, Mas podemos supor que – como a variante em inglês – ele tem um potencial de propagação bastante alto. No entanto, o fato de ele ter sido identificado pela primeira vez na Índia não significa que ele assumiu o comando lá. “A prevalência de B.1.617 no país é de cerca de 10 por cento, e casos esporádicos são vistos em outras regiões do mundo – diz ele Carlo Federico Berno, Diretor da Unidade de Microbiologia do Hospital Infantil Bambino Gesu de Roma -. A situação na Índia é trágica, mas não por causa da alternativa. A razão é que, Quando as infecções diminuíram, ele deixou o vírus livre para ser executado, removendo todas as restrições. Portanto, o que estava acontecendo era totalmente previsível. No entanto, eu confirmo que Estamos falando de uma variável, não de um arquivo Vacina de fuga, Qualquer cepa viral formada como resultado da vacinação na tentativa de contorná-la ». Os números na Índia são assustadores: 17 milhões de infecções no total e 192.000 mortes. Nos últimos dias, houve mais de 300.000 casos e mais de 2.000 mortes diárias. No entanto, dado que a Índia tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, A taxa de mortalidade é menor do que a que temos na Itália (Cerca de 300 mortes por 60 milhões de habitantes), embora uma parcela muito pequena da população indiana tenha sido vacinada (138 milhões de doses foram administradas).





A alternativa “indiana” chegou à Itália?

Até agora foi relatado Apenas um caso, em 10 de março em Florença. Em 24 de abril, um caso de variável indiana foi registrado em Suíça: Este é alguém que estava passando por um aeroporto. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson decidiu – de acordo com seu homólogo indiano – que Cancele a visita oficial à Índia. No Reino Unido, cem casos de importação foram rastreados e a Índia foi listada entre os países de ‘A Lista Vermelha“(O que inclui cerca de cinquenta países com maior risco de importar espécies de Covid) para os quais a viagem é proibida e dos quais você só pode retornar submetendo-se, além de uma série de testes, a uma quarentena obrigatória de 10 dias no hotel (para uma despesa). Oito casos da cepa B.1.617 foram identificados em Israel. O diretor-geral do Ministério da Saúde, Heze Levy, disse que, segundo as primeiras impressões, a vacina Pfizer é pelo menos parcialmente eficaz contra a alternativa indiana. No momento, existem algumas centenas de casos na Europa e alguns milhares no mundo da variante indiana. Vários países – incluindo Alemanha, Grã-Bretanha e Canadá – decidiram estreitar as ligações aéreas com a Índia. READ Brasil, Hospitais sem sedativos: “Colocamos as pessoas em um tubo quando estão acordadas amarrando-as à cama. É uma tortura”. Bolsonaro: "Colocando o país de volta no caminho certo"

As vacinas podem ser menos eficazes?

Não sabemos, mas como mencionamos, não estamos na frente de um toco Vacina de fuga. As vacinas nos protegem da grande maioria das variantes. Depois, há estudos em andamento e os insights ainda não nos dão uma certeza absoluta – disse Ministro Esperanza -. Onde há maiores deficiências na capacidade de comparar variantes, as empresas farmacêuticas e os cientistas já estão trabalhando para encontrar novas vacinas. É um desafio entre o vírus mutante e a comunidade científica, vamos vencê-lo, mas precisamos da graduação. A escolha de restringir os procedimentos de acesso da Índia deve-se a uma atitude e precauções muito cautelosas. – Aprovação do Coordenador da Comissão Científica e Técnica, Franco Locatelli: “Isso é uma precaução. A situação é perigosa porque o número de infecções na Índia é anormalmente alto e há suspeita de que a variante indiana possa ter mais força infecciosa, como foi o caso dos ingleses. Em vez disso, eu seria cauteloso sobre a possibilidade de que as vacinas B.1.617 “furam”, não há evidência disso. Não estamos criando pânico. ” Locatelli concluiu que o que está acontecendo na Índia deixa claro que “a epidemia deve ser enfrentada em nível global, pois os países economicamente afortunados devem ajudar os que estão em dificuldade, antes de mais nada por razões éticas”.

O que pode acontecer com a reabertura do negócio?

Ele ressaltou que “o vírus ainda existe e mata. Temos mais de 300 mortes por dia”. alfinete Mas é claro que nosso país está sofrendo de grave sofrimento econômico. Eu adiciono isso 10-12 milhões de italianos foram vacinados com uma ou duas doses. Nesse cenário, é necessária uma síntese política inteligente que concilie os riscos biológicos com o risco de inadimplência social. Mas é uma decisão política (e portanto uma responsabilidade), pois não está nas nossas mãos, os médicos. Mas vamos dar uma olhada nos dados: na Grã-Bretanha e em Israel, onde 60% da população foi vacinada, as infecções, hospitalizações e mortes diminuíram. Estamos mais atrasados Mas em 3 meses deveremos ser capazes de vacinar mais 15 milhões de pessoas, chegando a 50% da populaçãoSe os suprimentos forem regulares. Não somente. Os números oficiais dizem que na Itália existem 5 milhões de curados (na grande maioria dos casos estão novamente imunes à infecção), mas dado que apenas na primeira onda os sintomas foram testados, Podemos imaginar a cura sendo 8-10 milhões. Finalmente, o calor: não é um fator absoluto para limitar a infecção, mas contribui, junto com as restrições (incluindo toque de recolher). É muito importante manter as precauções dentro de casa. Depois desses avisos, acho que o verão será bem calmo. Por outro lado, se você deixar o vírus se espalhar livremente, como aconteceu na Índia, a situação sai do controle, com Riscos de desenvolver cepas Vacina de fugaEmbora seja improvável que isso aconteça antes das vacinações. READ Ohio, polícia mata adolescente negra: protesto irrompe

Existe uma seqüência de vírus na Itália?

“Infelizmente não – ele diz Carlo Federico Berno -: O consórcio anunciado para a sequência ainda não começou, e hoje foi feito um mapa apenas para o mapa atual, com o relatório do Instituto Superior de Saúde que lista as variáveis ​​na Itália. Permitirá sequenciamento em vez de Entenda se ele está dando à luz novos filhos. Ironicamente, e digo isso com amargura, essa atividade na Índia foi muito melhorada, por meio de um programa nacional. Na Itália, não há sinal disso. ‘