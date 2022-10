Frost, porém, sorri all’Eliseo- Corriere.it

A partir de Stefano Montefiore

Após a reunião “construtiva”, nenhuma entrevista coletiva ou declaração conjunta final

do nosso repórter

PARIS – A reunião do acordo redescoberto começou com um desentendimento: Sim à conferência de imprensa final segundo os alemães, não há conferência de imprensa segundo os franceses. e como o mais alto Macron–Schulz Foi em Paris que se fez como o Eliseu queria: no final Almoço de negócios e entrevista que durou um total de três horas e 20 minutos Os líderes dos dois países não fizeram perguntas aos jornalistas, como costuma acontecer nessas ocasiões.

Uma maneira de evitar qualquer insistência irritante; Para que você não tenha que repetir as fórmulas prontas mais ou menos diretamente, abertamente, confiadas aos press releases oficiais; E também, pelo menos do lado francês, para indicar que os problemas existem e A relação entre os dois grandes países ainda não está no seu melhor.

Além da coletiva de imprensa, tem uma declaração conjunta. Em qualquer caso, Segundo o Eliseu, o encontro foi “muito construtivo” e permitiu evocar “a relação franco-alemã no espírito de um trabalho muito próximo a médio e longo prazo” (No curto prazo, é legítimo ter algum ceticismo.) Berlim define a conversa como “amigável e construtiva” ao anunciar que nas próximas semanas haverá “excelente e intensa cooperação” do “motor” franco-alemão, que os franceses chamam de “casal” romântico. Mas “A verdade é que é um casamento de conveniência”, diz uma fonte diplomática francesa..

A propaganda mais tangível, se assim podemos dizer, é sobre O nascimento de “grupos de trabalho” no campo da energia, defesa e inovação Para “cooperar à luz dos próximos passos”. Mas o fato de termos que começar de baixo para cima, a partir dos grupos de trabalho, sugere que em problemas individuais – preços de energia, ajuda a empresas e famílias, defesa – as posições estão longe. READ Covid, a partir de agosto, a obrigação de fazer uma mancha para quem entra na Alemanha. Na França, 85% dos pacientes hospitalizados não são vacinados, na Espanha um apelo: "vacinar mulheres grávidas"

Houve um tempo em que os governos da França e da Alemanha eram próximos o suficiente para manter gabinetes conjuntos: Ainda ontem uma das palestras deveria acontecer em Fontainebleau, mas foi oficialmente cancelada devido a problemas com a agenda de alguns pregadores alemães, incluindo a Ministra das Relações Exteriores, Annalena Barbock. Foi assim que na semana passada em Bruxelas Macron trouxe o desacordo à tona: “Acho que o isolamento da Alemanha não é bom para a própria Alemanha ou para a Europa”.

E ontem, além das declarações de intenção ritual, nem Macron nem Schulze indicaram como pretendiam encontrar uma única resposta para as perguntas que os separam: teto do preço do gás Com o apoio da Itália e da Alemanha contra isso. Paris reitera que é necessário lidar com a crise econômica e a inflação com solidariedade europeia em escala continental, enquanto Berlim lançou sem aviso prévio um plano nacional de 300 bilhões para ajudar famílias e empresas alemãs; Enquanto Macron vem dedicando grande parte de sua energia há meses à construção de pelo menos um embrião de uma defesa europeia comum, Schultz prefere comprar caças F35 americanos e enfrentar os Estados Unidos e Israel. Na construção de um escudo antimísseis para proteger contra ameaças russas.

Quanto aos esforços diplomáticos para impedir a agressão russa e trazer a paz à Ucrânia, Macron o fez sozinho, pedindo ao papa que tentasse envolver o patriarca ortodoxo Kirill, o presidente russo Putin e o presidente dos EUA, Biden.