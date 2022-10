“Usar a bomba atômica?” Não faria sentido »- Corriere.it

A partir de Fabrizio Dragosi

O discurso do presidente russo: “Defendemos nossa existência contra os nazistas. O Ocidente está cego para sua superioridade.

Ele compara o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, aos nazistas e repete sua visão do mundo com A Rússia designou uma vítima Ele está sempre no centro das atenções de seus inimigos, que até querem impedi-lo de ficar. Falando sobre a expansão da OTANque ele disse que teria provocado uma operação militar especial na Ucrânia, Presidente russo Vladimir Putin Há muito tempo recebeu convidados cDentro de Valdai, uma espécie de clube de propaganda russo Que se reuniram para ouvir o grande pensamento do chefe.

“ele é oeste que Quer limitar o crescimento de outras empresas” e impor seu próprio modelo a todos para “ampliar o mercado para seus produtos”.

A decisão tomada por muitos países de cancelar os eventos culturais envolvidos Putin vê a Rússia da mesma forma que vê ações nazistas Quando os livros queimaram no campo. Isso, no entanto, é exatamente como seu Parlamento aprovou em primeira leitura uma lei que proíbe qualquer referência (“Propaganda”) é definido para atividades LGBT Não só na comunicação dirigida aos jovens, mas também aos adultos.

Putin explicou aos participantes da conferência, que foram constantemente filmados pela televisão russa enquanto acenavam com convicção, que a Rússia não é apenas uma vítima do Ocidente, que, na verdade, “quer governar o mundo inteiro unilateralmente”. É a velha visão soviética que por muitos anos levou ao tratamento solidário da União Soviética por muitos países do chamado Terceiro Mundo. O que, é claro, Moscou garantiu uma ajuda econômica significativa. Hoje, Putin quer se apresentar como o herói de “todos os outros” que não aceitam “a submissão ao sistema unipolar que o Ocidente imaginou depois de se declarar vencedor após a dissolução da União Soviética”. READ 'São agentes estrangeiros': aqueles que acabam na lista negra de Putin

Referindo-se até a Lenin (a quem ele critica muitas vezes), o presidente disse que A situação global é ‘praticamente revolucionária’com todos os países que romperão com a hegemonia dos Estados Unidos e da Europa na próxima década, vão “abandonar o uso do dólar” e assim prosperar.

Como de costume, o veredicto sobre as sanções aplicadas à Rússia é contraditório. Por um lado, é referido como Uma ferramenta para essa soberania exercida pelo Ocidente sobre o mundo. Por outro lado, Moscou parece estar saindo muito bem dessa situação, com “o desenvolvimento da indústria e a capacidade das empresas de substituir produtos que não chegam mais” perfeitamente.

Então Putin descartou o uso de Armas nucleares na UcrâniaNão precisamos de um ataque nuclear na Ucrânia. Não tem nenhum significado político ou militarPor outro lado, a doutrina russa prevê o uso de armas de destruição em massa apenas diante do perigo de desintegração da própria estrutura estatal.

Em seguida, ele insistiu na teoria da possível investigação de Kyiv de uma “bomba suja”. Ele disse estar satisfeito com a Agência Nuclear Internacional Prestes a enviar um exame para a Ucrânia. Ele rejeitou com veemência as acusações contra seu próprio povo de ter aberto fogo contra a usina Zaporizhzhze: “Estamos loucos? Nossas tropas estão vigiando a fábrica! ».

Solzhenitsyn e o dissidente Zinoviev também foram mencionados em seu discurso. Do grande escritor carregou a acusação contra o Ocidente de estar “cegado por sua própria superioridade”.