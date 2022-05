A partir da data de 9 de maio Estamos conversando há semanas, exatamente desde 18 de março, quando o principal negociador da Ucrânia sinalizou um possível acordo de paz durante esse prazo, Mykhailo Podolyak, em entrevista à mídia polonesa. Há quase dois meses, a possibilidade de acabar com o conflito armado foi insinuada em palavras que hoje parecem muito entusiasmadas: “Acordo dentro de 10 dias é possível.”

Então não foi, porque se isso for verdade nesse meio tempo As forças russas mudaram sua estratégiaAo convergir para o sudeste da Ucrânia e efetivamente abrir mão do território em Kiev, é igualmente verdade que Moscou ainda deve pôr fim à ofensiva. A data continua sendo o simbólico 9 de maio, ou seja, a vitória da Rússia sobre o nazismo.

Porque em 9 de maio pode haver um desfile russo em Mariupol

Justamente porque 9 de maio marca uma data tão simbólica e de alto valor para o Kremlin, espera-se que o presidente russo, Presidente russo Vladimir Putinquer realmente poder desfilar suas tropas nas ruas da Ucrânia, especialmente nas ruas Mariupol.

A escolha da cidade não é acidental. Aqui, de fato, o foco da ofensiva das forças russas nas últimas semanas. E aqui, mesmo antes, foi realizado o maior número de ataques, como o ataque à Etapaque foi destruído, e alguns civis também o usaram como esconderijo.

Este é o lugar onde as batalhas mais ferozes ocorreram, até porque está láA queda da cidade representa o primeiro sucesso real O conflito desde o início da invasão russa da Ucrânia, datado de 24 de fevereiro.

Vladimir Putin durante a celebração do oitavo aniversário da reunificação da Crimeia com a Rússia

Da vitória sobre a Alemanha nazista à vitória sobre as milícias “pró-nazistas” ucranianas

Simbolicamente, há também outra razão pela qual Moscou está interessada em poder comemorar o aniversário de 9 de maio com um desfile em solo ucraniano e, em particular, em uma cidade localizada no sul do país.

Mariupol, na verdade, está perto de Donbassa região separatista pró-Rússia onde, segundo Moscou, até confrontos brutais vêm ocorrendo desde 2014 entre a população de língua russa e Milícia da Brigada Azov, considerada “pró-nazista”.

Assim, a unificação da Parada da Vitória de 1943 e 2022 seria um sucesso contra a mesma matriz pró-nazista. Conforme explicado por fontes russas há algumas semanas, o desfile será de fato uma celebração dos “sucessos dos heróicos soldados russos”.

A resposta de Volodymyr Zelensky: “Não tenhamos medo 9 de maio”

Mas somente em 9 de maio chegou a resposta do líder ucraniano, Volodymyr ZelenskiNão temos medo do 9 de maio e estamos tranquilos com a ideia de que a Rússia possa usar essa data para mostrar sua própria história suposta vitória“.

Sabemos que Moscou planeja organizar manifestações nos territórios ocupados por ocasião do feriado de 9 de maio. “Acho que foi um grande erro”, acrescentou o presidente ucraniano.

Desfile da vitória: dos aniversários anteriores ao alto uniforme da Ucrânia

A verdade é que 9 de maio é um dia importante para o orgulho russoque sempre foi comemorado anualmente, pelo menos até 2019.

No ano seguinte, o tradicional show foi cancelado devido aEmergência pandêmica do Covid-19o que impossibilitou o desfile de tropas na Praça Vermelha em Moscou.

A mesma coisa aconteceu em 2021, mas em 2020 eles estavam prontos para voltar a organizar um evento em grande estilo. A eclosão da guerra na Ucrânia obrigou a uma revisão dos programas.

Daí a ideia de organizar um desfile em solo ucraniano, que tem o duplo valor de confirmar a superioridade e o sucesso militar russo 77 anos Fazer.

Confirmando a crença de que o aniversário poderia ser comemorado no campo de batalha, houve a notícia de que muitos soldados russos iriam partir para a Ucrânia com o seguinte uniforme altoSão comemorações, na verdade.

A notícia vazou pelas autoridades de Kiev após a captura de alguns soldados de Moscou. mesmo prisioneiros Eles relataram que haviam recebido ligações de seus superiores informando que a guerra terminaria Até 9 de maiocom a posterior celebração da vitória.

Kalachova, vice-prefeito de Mariupol, Rússia: “O evento, sem dúvida, acontecerá.”

Outra confirmação da intenção de não perder a oportunidade, pelo menos para obter sucesso no campo de batalha, veio das palavras do vice-prefeito de Mariupol, nomeado por Moscou. Vitória Kalachova“O evento acontecerá sem dúvida”, disse a TASS, segundo ele. Moradores de Mariupol estão esperando por ele“.

Claro, tal celebração só pode acontecer se a cidade for assim Realmente sob total controle russoA verdade sobre o presidente americano, Joe BidenEles permaneceram desconfiados mesmo após o anúncio da aquisição pelas autoridades russas. “Faltam provas e evidências”, disse o chefe da Casa Branca.

Permanece a consideração de que, se a Rússia não tiver sucesso em Mariupol, será difícil para Putin justificar o que chamou desde o início “operação especial” Na Ucrânia, com o objetivo de “desnazificação” da Ucrânia.

Além disso, ao contrário do ano 43, o invasor estava lá desta vez Rússiacontra a Ucrânia, enquanto nessa altura foram as forças soviéticas que responderam ao ataque Alemanha nazista.