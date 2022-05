A União Europeia em direção a novas sanções à Rússia: até o Sberbank para sair do Swift, um embargo gradual ao petróleo

Ouça a versão em áudio do artigo

É um conjunto bastante diversificado de novas sanções contra a Rússia que a Comissão Europeia está apresentando aos Estados membros no fim de semana e que deve ser aprovada nos próximos dias. Além do embargo gradual ao petróleo, prevê também a proibição de empresas europeias de consultoria na área de finanças e serviços, proibição de exportações no setor químico e novas sanções contra várias personalidades.

De acordo com informações recolhidas aqui em Bruxelas no sábado, 30 de abril, as propostas apresentadas pelo executivo da UE aos representantes diplomáticos dos 27 prevêem, em primeiro lugar, uma extensão da lista de bancos russos excluídos do Swift, o que agora é bom. Sistema de mensagens financeiras bem conhecido. Três instituições de crédito foram afetadas, incluindo o Sberbank, um banco que coleta um terço dos ativos bancários russos. Um banco bielorrusso também pode ser afetado.

Rumo a um embargo gradual ao petróleo

Como esperado dias atrás, a União Europeia quer cortar o fornecimento de petróleo da Rússia (ver Il Sole / 24 Ore de 28 de abril). A questão é muito sensível porque alguns países europeus são especialmente dependentes: mais do que Alemanha, Eslováquia e Hungria. O resultado é que a proibição do dia 27 proposta pela Comissão Europeia será gradual, entrando em vigor em 31 de dezembro, e esse gradualismo pode levar alguns a críticas.

No entanto, um diplomata explica que essa mesma gradação reconhece a “irreversibilidade das sanções”. Enquanto isso, os vinte e sete poderiam realmente ser capazes de eliminar a dependência do petróleo bruto russo. Ao mesmo tempo, serão tomadas medidas para desencorajar as exportações de petróleo russo para países terceiros. Nesse sentido, Bruxelas propôs aos 27 países impedir a emissão de apólices de seguro europeias ou trânsito por portos europeus. Interessante também é a decisão da União Européia de proibir o trabalho de consultoria na Rússia, nos setores de serviços e finanças.

A indústria e a oligarquia também são alvos

Na frente industrial, o novo pacote de sanções incidirá sobre o controle das exportações para a Rússia de cerca de 80 produtos químicos, que costumam ser usados ​​para produzir armas químicas. A proibição de exportação também afetará os equipamentos necessários para produzir armas químicas. Além disso, o sexto pacote de sanções desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro prevê a infecção de três estações de rádio, após a proibição do Sputnik e do Russia Today que foi decidida no início de março. Nesse sentido, o trabalho artístico continua sendo realizado com base legal mais adequada.