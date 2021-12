Regulamentos contra o turismo reprodutivo. No mundo do legislador Beilun

Artigo 120 bis: “Disposições contra o turismo reprodutivo.” A declinação do título realmente fala por si, mas não para por aí. Esta não é a primeira vez que um senador da Liga do Norte, Simon Bellon, tenta se tornar o legislador para um assunto tão sensível e complexo como a gravidez para outras pessoas. No entanto, desta vez o salto é duplo porque o Artigo 120bis pressupõe o Artigo 120 e, de fato, o material a que Pelon se refere está presente. Está dentro do texto da lei orçamentária as dotações de gastos por excelência.

Como Bellon optou por introduzir uma regra na manobra de que o planejamento econômico nada tem a ver com isso, é um aspecto secundário. Entre outras coisas, é muito provável, se não for dado como certo, que a emenda assinada por outros quatro colegas (Ferero, Faggi, Testor e Tosato) acabe no lixo por causa da estranheza de quando as alterações propostas são aceitáveis . Mas passemos ao artigo 120 bis.