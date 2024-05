Quinhentos imigrantes sul-americanos dos Estados Unidos para a Itália? Um quebra-cabeça sobre um misterioso acordo de reciprocidade

Estas indiscrições relatadas pelos meios de comunicação norte-americanos estão a atingir a Itália como um sério revés. Os Estados Unidos dizem CBSEstá preparado para enviar 500 migrantes para Itália e Grécia “como parte de uma política de reassentamento e com o objectivo de desencorajar as pessoas de cruzarem ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos”.

mas como? o governo Melancia, que acaba de renovar o estado de emergência para gerir os fluxos migratórios, está a gastar mais de 800 milhões de euros para trazer para a Albânia os poucos milhares de migrantes que chegam às nossas costas e, ao mesmo tempo, está a abrir as portas a 500 pessoas do Sul América que estão sendo enviados por mar. Administração Biden?

Negado pelo Ministério do Interior

Mas não Ministério do Interior Ele nega Palácio Chiji Redimensione instantaneamente.

“A Itália nunca concordaria em transferir centenas de pessoas para o seu território nacional, dados os grandes esforços já feitos para receber os migrantes”, afirmam no Ministério do Interior.

No entanto, da Presidência do Conselho chega uma interpretação completamente diferente daquilo que é conhecido como a “hipótese de reciprocidade em consideração” entre a Itália e os Estados Unidos, segundo a qual não mais de vinte sul-americanos de origem italiana, especialmente venezuelanos, ser reassentado aqui “para iniciar caminhos profissionais”. No entanto, os Estados Unidos acolherão refugiados que já se encontram na Líbia e que pretendem ir para a Europa.

“A discussão está atualmente apenas em estudo, o que será, em qualquer caso, muito útil para a Itália e os países europeus que chegam pela primeira vez”, explicaram no Palazzo Chigi.

Negação de Atenas

Atenas também nega a história publicada pela mídia americana. “A notícia divulgada pela CBS é falsa. Ele diz que não há acordo e nenhum pedido dos Estados Unidos para reassentar imigrantes legais na Grécia.” Demétrio KeridisMinistro grego da Imigração e Asilo. Acrescentou que a política de migração grega é clara e eficaz, apesar das dificuldades internacionais – protecção rigorosa das fronteiras, respeito pela lei e pela vida humana, combate ao tráfico ilegal e, ao mesmo tempo, acordos bilaterais de mobilidade profissional com países amigos para preencher lacunas no mercado de trabalho e atrair talentos para tornar o país um centro internacional de pesquisa e tecnologia.