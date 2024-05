Em Kharkiv, o ataque russo na região ucraniana parou nos últimos dias. Mesmo em outros setores da frente não houve progressos sérios. Portanto, o exército de Moscou não conseguiu derrubar a defesa de Kiev perto de Donetsk, proporcionando à frente um ímpeto militar. Além disso, as forças de Putin não conseguiram estabelecer uma “zona sanitária” em torno de Belgorod, uma área-alvo chave na estratégia de guerra do Kremlin. O que evidencia o fracasso da Rússia é a comparação de dois mapas diferentes do conflito, um que retrata a situação na frente em 20 de maio, e outro em 29 de maio, publicados pelo grupo russo “Agentstvo” e comparando-os com os do site “ Estado Profundo.”

O exército de Moscou está trabalhando para aumentar o número de suas forças na área dos assentamentos de Strelich-Liptse e Volchansk, mas essas forças não são suficientes para lançar um ataque em grande escala. O Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Ucranianas, Alexander Sersky, também confirmou isso no Facebook. “O inimigo continua a reforçar o agrupamento das suas forças na direção do ataque principal a Strelich-Liptse e na área de Volchansk, transferindo regimentos e brigadas adicionais. No entanto, estas forças não são suficientes agora para lançar um ataque em grande escala e alcançar um avanço na nossa defesa.”

Rússia, uma explosão nuclear de “demonstração” para intimidar o Ocidente: a proposta do think tank (que Putin adora)

O novo mapa da guerra

Durante as duas semanas e meia da ofensiva em Volchansk e Liptsy, o exército russo capturou cerca de 174 metros quadrados. quilômetros de terra, segundo dados do projeto ucraniano DeepState. No entanto, nos últimos nove dias, o progresso praticamente parou. Desde 20 de maio, as forças de Moscou perderam várias centenas de metros quadrados nas proximidades de Volchansk.

Frente imóvel

Depois de o exército de Putin ter essencialmente interrompido o seu avanço, começou a “relatar” cada vez mais a captura de novos colonatos. De 21 a 29 de maio, o Ministério da Defesa do Kremlin anunciou a captura de Staritsa no norte da região de Kharkov, Berestovoy e Ivanovka no leste da região, Andreevka, Arkhangelsk e Netaylovo na região de Donetsk, bem como Belogorovka perto de Lugansk . . No entanto, o DeepState confirmou a perda de apenas um assentamento: Netailovo e negou a captura de Belogorovka e Berestovoy. Andreevka também permanece sob o controle das Forças Armadas Ucranianas, como pode ser visto no mapa do projeto. A aquisição completa destes assentamentos nem sequer foi confirmada pela ISW.

A expansão da linha de frente não levou a nenhum progresso notável para o exército russo em outras partes da linha de contato. Em todas as outras direções, a Rússia conquistou apenas 83,45 metros quadrados. Dezoito dias antes do início da ofensiva, a quantidade de território ocupado pela Rússia em outras frentes era ainda maior – 86,88 metros quadrados. Os analistas do Instituto ISW descreveram a extensão da linha para enfraquecer as Forças Armadas Ucranianas como uma das possíveis razões para a abertura da frente na região de Kharkiv.

Outro possível objetivo apontado por especialistas é a tentativa de criar uma “zona sanitária” para proteger Belgorod de bombardeios. Até Putin falou sobre isso. Além disso, não foi possível atingir este objetivo, observou Mikhailov: a profundidade mínima desta área de 10 km foi alcançada apenas num local. Isto também é evidenciado pelos constantes bombardeios da região de Belgorod. A revista Economist, citando fontes, escreveu que o objetivo da Rússia na região era cercar parcialmente Kharkiv e alcançar a retaguarda do grupo Kubyansk das Forças Armadas Ucranianas. No entanto, Mikhailov salienta que este objetivo também não foi alcançado. O especialista militar acrescentou: “É claro que a operação russa não correu conforme o planejado, porque o comando dificilmente planejou, por exemplo, travar longas e sangrentas batalhas urbanas em Volchansk”.

Perdas

Desde o início da ofensiva, a Rússia perdeu 307 equipamentos, incluindo 66 tanques, 98 veículos de combate de infantaria e 10 veículos blindados de transporte de pessoal, segundo dados do Projeto Oryx. As perdas da Ucrânia totalizaram 141 unidades de equipamento, incluindo 29 tanques, 14 veículos de combate de infantaria e 13 veículos blindados. Duas semanas e meia antes do início da ofensiva no norte da região de Kharkiv, a Rússia perdeu, segundo Oryx, 297 unidades de equipamento, incluindo 78 tanques, 99 veículos de combate de infantaria e nove veículos blindados, e a Ucrânia – 110 unidades de equipamento, incluindo 15 tanques e nove veículos de combate de infantaria e 15 veículos blindados.