Donald Trump condenado no julgamento de Stormy Daniels

Donald Trump Ele foi considerado culpado no julgamento por pagar à estrela pornô Daniels tempestuoso. Um júri de Nova Iorque condenou o antigo Presidente dos Estados Unidos em todas as 34 acusações. Foi uma farsa, uma vergonha. Sou um homem inocente”, comentou Trump calorosamente. Depois, referindo-se às próximas eleições: “A verdadeira decisão será no dia 5 de novembro”. Continuaremos a lutar, continuaremos a lutar até ao fim. Depois, em referência às próximas eleições: “A verdadeira decisão será no dia 5 de novembro.

Decisão histórica

O júri o condenou por unanimidade após dois dias de deliberações. Trump torna-se assim o primeiro ex-chefe da Casa Branca a ser condenado num julgamento criminal, e também o primeiro candidato presidencial a fazer campanha como criminoso condenado, mas isso não o impede de ser eleito e tornar-se Comandante-em-Chefe do Forças Armadas. No entanto, ele não poderá votar porque a Flórida, onde mora, proíbe o direito de voto para criminosos condenados.

A sentença está marcada para ser determinada em audiência marcada para 11 de julho. O empresário corre o risco de ficar preso por um ano e meio a quatro anos. Mas dada a sua idade, 77 anos, a falta de antecedentes criminais e a baixa gravidade das acusações, ele poderá não passar nem um dia na prisão ou muito poucos, assim como poderá ser colocado em liberdade condicional ou escapar à punição. uma multa.

“prisioneiro político”

Enquanto a decisão era lida, Trump olhou para frente e nunca se mexeu. Apenas franza a testa quando você julgar Juan Merchan Ele perguntou formalmente ao júri se essa era a decisão deles. Antes de sair do tribunal, ele segurou a mão do filho Eric e apertou-a, enquanto seu rosto estava vermelho. Pai e filho pareciam chocados.

Minutos após a leitura da decisão, o site oficial da campanha de Trump redirecionou para uma página de arrecadação de fundos que declarava o empresário um “prisioneiro político”. A página dizia: “Acabei de ser condenado em um julgamento político fraudado como uma caça às bruxas: não fiz nada de errado! Eles invadiram minha casa, me prenderam, tiraram minha foto e agora acabaram de me condenar”.

reações

O gestor de campanha do presidente disse num comunicado: “Hoje em Nova Iorque vimos que ninguém está acima da lei”. Joe Biden,Michael Tyler. Depois: “Mas a decisão de hoje não muda o facto de que o povo americano enfrenta uma verdade simples: que só há uma maneira de manter Donald Trump fora da Sala Oval: nas urnas”.

O presidente republicano da Câmara dos Representantes escreveu no seu site: “Hoje é um dia vergonhoso na história americana. Os democratas regozijam-se em condenar o líder do partido da oposição por acusações ridículas, com base no testemunho de um criminoso condenado e demitido”. Mike JohnsonBiden foi acusado de “explorar a justiça” contra Trump.

Michael CohenO ex-advogado pessoal de Trump e principal testemunha de acusação no seu julgamento saudou o veredicto de culpa contra o ex-presidente. Ele comentou: “Hoje é um dia importante para a responsabilidade e o Estado de direito”. Ele acrescentou: “Embora tenha sido uma jornada difícil para mim e minha família, a verdade é sempre importante”.

Site de doações para campanha do empresário está fora do ar

Poucas horas depois de Donald Trump ter sido condenado em Nova Iorque, o site de angariação de fundos que a sua campanha utiliza, Winred, deixou de funcionar devido ao tráfego excessivo. “nosso

“Estou trabalhando para consertar isso”, lemos no site, que aparentemente foi inundado com doações de apoiadores do empresário motivados por seu pedido para “continuar lutando”.