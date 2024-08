Mercado de Nápoles: Paris Saint-Germain e Chelsea estão lá para Osimhen, enquanto Al-Hilal oferece 70 milhões

Os ingleses subiram com o Napoli, mas o jogador preferiu o francês. Al-Ahly coloca 65 milhões em cima da mesa

Do nosso correspondente Vincenzo D’Angelo 26 de agosto de 2024 (alterado às 00h10) – Nápoles



Os Guerreiros de Nápoles estão se preparando. Ele está esperando a assinatura de Lukaku, fazendo com que o Manchester United concorde em vender Scott McTominay e tentando forçar Brighton a resistir a Billy Gilmour, com quem tem um acordo há algum tempo. Aurelio De Laurentiis foi liberado e o trabalho do diretor esportivo Giovanni Manna levou a excelentes resultados. O Nápoles faz uma forte declaração num mercado excepcional também pela quantidade de dinheiro investido: se os dois médios escoceses chegarem, a conta subirá para cerca de 150 milhões. Tudo sem receitas da Liga dos Campeões, mas sobretudo sem a nomeação de Victor Osimhen, o homem que deveria ter financiado a revolução e que, em vez disso, até agora, é um enorme fardo para o orçamento, com um salário líquido de 10 milhões de euros por ano . temporada.

Encruzilhada – Osimhen fora da equipe, fora do projeto: treinando separadamente em Castel Volturno aguardando novidades. Esperaram pelo Paris Saint-Germain, mas as comunicações entre os dois clubes estão cortadas há algum tempo. O agente Roberto Calenda está trabalhando rapidamente em uma solução: algo pode mudar de Paris nos próximos dias: Victor é o homem certo, mas pelo preço que o PSG diz ser, que pode ser muito inferior ao pedido de pelo menos 100 milhões de euros. Nápoles. Chegou uma oferta do Chelsea durante as negociações sobre Lukaku, mas Victor não se deixa convencer pelos Blues e hesita. Então a Arábia Saudita pode ser uma tábua de salvação: ontem chegou a primeira oferta oficial do Al-Ahly no valor de 65 milhões de euros, o que pode ser suficiente para o Nápoles, mas está tudo nas mãos do jogador. READ Mourinho responde em português após o jogo Sassuolo-Roma

Excelente gasto – Mesmo que consiga vender bem Osimhen, o mercado do Napoli seria 10 com as contratações de Lukaku, McTominay e Gilmour. Lukaku está na Bélgica, seu agente Federico Pastorello e o Napoli estão trabalhando para resolver os detalhes dos direitos de imagem, depois ele ingressará no time azul. Ontem, Mana voltou de Londres, onde chegou a um acordo com o United para McTominay: depois de aceitar os 30 milhões oferecidos pelo Napoli, precisamos agora chegar a um acordo salarial. No entanto, há uma desaceleração para Gilmour, já que o técnico do Brighton não quer vendê-lo: mas depois de comprar O’Reilly do Celtic, ele agora tem que lucrar: o bônus adicional de £ 15 milhões pela última oferta do italiano pode ser útil .