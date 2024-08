Ronaldo nas quartas de final do Euro 2024 após pênaltis

Cisco marca mais um golaço sozinho com o goleiro! Pepe comete um erro e perde a bola no seu próprio meio-campo. O atacante do Leipzig voa em busca do canto inferior esquerdo: Diego Costa fica alerta e salva Portugal com grande defesa.

Ronaldo também perdeu no cara ou coroa: a Eslovênia começou com Ilicic enfrentando Diogo Costa.

22h55

Portugal – Eslovénia no prolongamento

90 minutos não foram suficientes para determinar quem enfrentará a França nas quartas-de-final do Euro 2024: Portugal e Eslovênia vão para prorrogação.

22h54

90’+4 – Última oportunidade para Portugal

Última oportunidade no tempo normal para Portugal, mas Ronaldo só chega perto de cruzamento de Bruno Fernandes.

22h50

90′ – Começa o tempo de recuperação

Serão 4 minutos de acréscimo. A Eslovénia aproveitou imediatamente a vantagem, mas o jogo foi marcado por impedimento.

22h49

89′ – Ronaldo desperdiça tudo!

Com apenas um minuto dos 90 minutos, Cristiano Ronaldo perde a maior chance da partida! Diogo Jota ganha a bola na lateral esquerda e manda para CR7, que chuta de perto para Oblak.

22h46

86′ – Outra substituição para a Eslovênia

A Eslovénia não desistiu e poucos minutos depois dos 90 minutos fez outra substituição: Verbić substituiu Stojanovic.

22h42

82′ – Bruno Fernandes cai

Bruno Fernandes cai após forte colisão com Elsnik: A equipa médica intervém e o capitão do Manchester United volta a levantar-se.

22h36

76′ – Leão sai

Martinez convoca Leão e Francisco Conceição em seu lugar. O filho de Sergio já marcou um gol importantíssimo na Euro 2024, o gol da fase de grupos contra a República Tcheca: assista tudo aqui.

22h34

74′ – Duplas substituições para a Eslovênia

A Eslovénia também mudou: Mlakar e Sporar saíram e Selar e Stankovic entraram.

22h25

65′ – Primeira substituição de Portugal

Primeira substituição de Portugal, com saída de Vitinha e entrada de Diogo Jota.

22h22

62′ – Chance de Cisco

Ótima atuação de Cisco no contra-ataque, mas aproveita o erro e seu chute de pé esquerdo sai ao lado do gol.

22h15

55′ – Ronaldo, que torpedo!

Uma cobrança de falta forte pela borda que Ronaldo cobra com força e na metade: mas o torpedo cai no meio e acerta os punhos de Oblak.

22h10

50′ – Cisco é perigoso

A Eslovénia é perigosa com a Cisco, mas a infiltração de Sporar anula tudo. Enquanto isso, Ilicic se aquece no banco.

22h07

47′ – Chance para Portugal

Belo passe de João Cancelo pela direita: cruzamento pelas costas, que Drkosic desviou de cabeça e encontrou Bernardo Silva, que rematou alto por cima da trave.

22h06

46′ – início do segundo tempo

Lá vamos nós de novo: A segunda parte do jogo Portugal-Eslovénia começa sem alterações. O placar permanece em 0 a 0.

21h47

45’+2- Portugal está perto de marcar

A primeira parte terminou com Portugal perto de marcar. Leão Drkosic passa pela esquerda e joga atrás para Balenja, que faz o primeiro gol pela entrada: a bola bate no poste externo à direita de Oblak. Em Frankfurt, o placar ainda está em 0 a 0.

21h45

45′ – Dois minutos de acréscimo

Orsato sofreu dois minutos de acréscimo no primeiro tempo.

21h39

39′ – Primeira chance para a Eslovênia

Primeiro, uma verdadeira oportunidade para a Eslovénia, que se adianta no contra-ataque: Stojanovic surpreende a defesa portuguesa, rebate, mas Nuno Mendes defende na sequência de um canto.

21h37

37′ – Cartão amarelo para Karniknik

Amarelo também para Karnicnik que parou com a mão mais uma bola avançada e uma série de Liao.

21h36

36′ – CR7 Decepcionado

Mais uma tentativa de cabeça de Ronaldo e outra bola não foi interceptada. O jogador do CR7 se irrita e mostra alguns sinais de frustração no meio-campo.

21h34

34′ – Livre para Ronaldo

Cristiano Ronaldo tenta apagar o número 0 do placar neste Europeu, mas sua cobrança de falta acaba bem por cima do travessão.

21h32

32′ – Drkosic é amarelo

Drkusic recebeu o primeiro cartão amarelo da partida após rápida entrada em Leão.

21h31

31′ – Cabeceamento de Ronaldo

Um cruzamento maravilhoso de Cancelo, que procura Ronaldo no segundo poste: o ex-jogador da Juventus afasta-se, mas Oblak bloqueia com segurança o seu fraco cabeceamento.

21h26

26′ – Eslovênia cresce

Após cerca de meia hora de jogo, a Eslovênia começa a se recuperar e parece estar melhorando em relação aos primeiros minutos.

21h23

23′ – Nuno Mendes lesionado

Nuno Mendes acaba no chão com dores após um desafio com Stojanovic. O zagueiro português do Paris Saint-Germain acorda depois de um tempo, mesmo mancando um pouco.

21h13

13′ – Ronaldo não chega

Mais uma oportunidade para Portugal. Um cruzamento de Bernardo Silva não foi interceptado por Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes e a bola saiu ao lado da baliza.

21h08

8′ – Ronaldo cai dentro da área

Leão serve Ronaldo, que escapa na área e finaliza no chão: não há nada para Orsato, que apela à subida do fenómeno português.

21h04

4′ – Chance para Yao

Leão esteve imediatamente perto: um cruzamento de Bruno Fernandes encontrou o avançado do Milan pronto, mas o seu remate foi desviado para um canto. Nova oportunidade no canto seguinte com remate de Ruben Dias à baliza.

21h01

1′ – Início do jogo entre Portugal e Eslovénia

Um minuto de silêncio pelo falecimento de Manuel Fernández, lenda do Sporting, e depois partimos: o jogo Portugal-Eslovénia já começou. O pontapé inicial fica por conta de CR7 e sua equipe.

20h55

Chegou a hora do hino nacional

Chegou a hora do hino nacional na Arena de Frankfurt, começando pelo hino esloveno. O Estádio de Frankfurt encerra esta noite a sua jornada europeia: o jogo entre Portugal e Eslovénia será o último organizado pelo Euro 2024.

20h50

Previsões para Portugal e Eslovénia

Probabilidades a favor de Ronaldo e sua equipe na segunda rodada da partida das oitavas de final marcada para segunda-feira em Frankfurt: Leia tudo

20h45

Cristiano Ronaldo, registo negativo

Cristiano Ronaldo não marcou nos últimos sete jogos por Portugal entre o Campeonato da Europa e o Mundial: é a sua série sem golos mais longa entre os dois torneios. Ele acertou um total de 19 chutes nas duas competições desde seu último gol contra Gana na Copa do Mundo de 2022.

20h38

Portugal-Eslovénia, precedentes

Este será apenas o segundo jogo entre Portugal e Eslovénia; A partida anterior foi em março deste ano: a Eslovênia venceu um amistoso por 2 a 0 em Ljubljana. Portugal detém o recorde de vitórias nas oitavas de final entre o Campeonato da Europa e o Mundial pela maior margem: 6-1 frente à Suíça no Mundial de 2022. A Eslovénia disputará o seu primeiro jogo na fase a eliminar entre o Europeu e o Mundial. Mundial. Quanto a Portugal, este será o jogo número 26 deste género. No entanto, depois de vencer o Euro 2016, Portugal perdeu três dos quatro jogos da fase a eliminar entre o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo (W1).

20h30

Quem é o árbitro do jogo entre Portugal e Eslovénia?

Também haverá um pouco da Itália em campo em Frankfurt: Daniele Orsato será o árbitro do jogo entre Portugal e Eslovênia. Terceira participação no Euro 2024 dos árbitros e assistentes italianos Ciro Carbone e Alessandro Gialatini. Na sala VAR Massimiliano Iratti como Árbitro Assistente de Vídeo e Paolo Valeri como AVAR. O quarto homem é o norueguês Espis Eskas.

20h20

Portugal e Eslovénia entram em campo a aquecer

Aos 40 minutos de jogo, Portugal e Eslovénia entraram em campo na Frankfurt Arena para se aquecerem.

20h15

Portugal-Eslovénia, onde pode ver na TV e em direto

Está quase na hora de começar o jogo entre Portugal e Eslovénia: leia aqui onde assistir ao jogo na TV e ao vivo.

20h

A escalação oficial para o jogo entre Portugal e Eslovênia

Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leão. treinador: Martinez

Eslovênia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkosic, Pegol, Palkovic; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Malkar; Sporar, Cisco. treinador: bolo

Arena de Frankfurt, Frankfurt, Alemanha