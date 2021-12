Transmissão ao vivo – Sassuolo – Napoli: 0-2 Série A 2021/2022. viva a partida

Onde jogar o jogo: Estádio: Estádio MAPEI – Città del Tricolore

Cidade: Reggio nell’Emilia

Capacidade: 23.717 espectadores13h44

Bom dia e bem-vindos ao discurso ao vivo de Sassuolo Napoli, partida válida pela 15ª jornada da Série A. italiana.13h44

Após as impressionantes vitórias de domingo contra o Milan e a Lazio, Sassuolo e Napoli se enfrentam no Estádio Mapei para confirmar as coisas boas que foram postas em prática há três dias. As seleções verde e preta estão em busca de pontos para subir ainda mais na classificação, e os azuis continuam a realizar seu sonho de Scudetto. Início às 20h45.13:53

TREINAMENTO OFICIAL SASSUOLO: Dionysey enfatiza o habitual 4-3-3. Dica – Tolgan, Cheric, Ferrari, Rogerio – Frattisi, Lopez, Traore – Berardi, Scamaca, Rasbadori. Disponível: Satalino, Bigolo, Magnanelli, Ayhan, Peloso, Mulder, Herui, Kyriakopoulos, Diffrille, Mateus Henrique.20:01

Treino oficial do Napoli: 4-2-3-1 para os convidados. Ospina – Di Lorenzo, Rahmani, Coulibaly, Mario Rui – Lobotka, Fabian Ruiz – Lozano, Zielinsky, Insigne – Mertens. Disponível: Merritt, Marvella, Malquit, Diem, Juan Jesus, Elmas, Politano, Glam, Unas, Betagna.20:02

Dionissi substitui três zagueiros em conexão com a vitória em San Siro: Mulder, Ayhan e Kyriakopoulos vão para o banco e ocupam seus lugares Toljan, Chiriches e Rogerio. Apenas Ferrari confirmado. Ele também se transformou no trio de meio-campo quando Traore deu seu fôlego para Matthews Henrique. Na frente, em vez disso confirmado por Berardi, Scamaca e Rasbadori. Djuric e Poga ausentes devido a ferimentos.20:38

Spalletti, também devido à ausência de Aguisa e Osimhen, optou por não tocar na partida 11 ante 4-0 com a Lazio. Todos garantiram a Mertens que ele é o único atacante apoiado por Lozano, Zelensky e Insigne. Lobotka e Fabian Ruiz formam a junta do meio-campo, enquanto na defesa estão Di Lorenzo e Mario Rui nas laterais e Koulibaly e Rahmani no meio. Sempre Ospina entre as postagens. Politano retorna ao banco depois de perder devido à positividade do Covid-19.19:59

O árbitro da partida de Pezzoto com os assistentes Alassio e Liberty. Quarto Oficial Di Martino. Em VAR Nasca com De Meo AVAR.13:54

Bartnoby, vestido com um terno vermelho, ligou para responder às vitórias do Inter e da Atalanta e autorizou a rádio a se comunicar com o Milan-Gênova.20:42

As equipes no túnel estão prontas para entrar em campo.20:42

Uma noite fria em Reggio Emilia, mas por enquanto, os riscos de chuvas foram evitados.20:47

Você está saindo!20:47

Berardi salta para libertar Frattisi, depois o ex-Monza erra o marcador de passagem e a bola acaba em falta lateral.20:48

2 ‘ Rahmani mancou dentro de sua área e alguns perigos, mas Napoli conseguiu tirar a bola.20:49

3 ‘ Berardi vai bem longe à direita e põe no meio da estrada para Traore. No entanto, tudo parou devido à intrusão.20:49

4 ‘ Sobre Sassuolo de Nápoles nestes primeiros minutos da corrida.20:50

5 ‘ Fabian Ruiz saiu do meio da área e foi rejeitado pela defesa do Sassuolo. Em seguida, a bola permanece na borda, mas Bezuto assobia a mão de Lubotka antes que Zelensky encontre as travessas do outro lado com a esquerda.20:55

6 ‘ Oportunidade de Nápoles! Lozano empata Zelensky na área e torce para a pole Fabian Ruiz, que acerta em cheio com um chute de segurança!20:53

7 ‘ Napoli que certamente levantou o centro de gravidade após um início mais sábio.20:53

8 ‘ Lançamento muito longo de Frattisi, Ospina recolhe o punho.20:54

8 ‘ Lozano encontra Mertens na área, mas o belga não encontra espaço para finalizar na rede.20:54

9 ‘ Forçando Napoli que produz um canto da esquerda. Distintivo na bola.20:55

10 ‘ Scamaka espera Rahmani com uma cabeçada no próximo poste. O protesto de alguns dos napolitanos que queriam o canto.20:56

11 ‘ Oportunidade de Sassuolo! Frattesi é capturado na área no momento da soltura de Traoré, mas só chega com uma gorjeta. Ospina faz sozinho, mas que risco para o Napoli!21:00

12 ‘ Skamaka defende no meio do campo e Rahamani a empurra para o chão. Pena de Sassuolo.20:59

13 ‘ Berardi joga Mario Roy no chão. Localizada para Nápoles na metade da Piazza Sassuolo.20:59

14 ‘ Mario Roy coloca no meio, mas o Chiriches espera todo mundo. Esquina de Nápoles.21:00

15 ‘ Oportunidade de Nápoles! Sassuolo não conseguiu ultrapassar o canto, e Fabian Ruiz cruzou da esquerda para encontrar a Torre de Di Lorenzo para Zelensky. O pole, a poucos passos do gol, não dá muito bem seu chute e vê a bola terminar no escanteio ocupado pela torcida profissional.21:02

16 ‘ Intervenção violenta da Skmaka em Lobotka. O eslovaco ainda está no terreno e Mario Rui é despedido para permitir a entrada de profissionais de saúde.21:04

18 ‘ Lobotka, um jogador-chave no meio-campo do Napoli, subiu com a ausência de Anguisa.21:05

19 ‘ Toulgan atingiu a linha de pressão Insigne. Com a pressão sufocante do Napoli nesta primeira parte do jogo, Sassuolo não consegue sair do meio-campo.21:06

20 ‘ Mertens começa fora-de-jogo quando Fabian Ruiz é disparado por trás. A bola é para Sassuolo.21:06

21 ‘ Berardi chuta de muito longe para tentar tirar Ospina dos polos. Não há problema para o goleiro colombiano, que recupera a posição e controla a bola.21:08

23 ‘ Skamka dirige Coulibaly. Napoli está de volta com a posse de bola.21:09

23 ‘ Zelensky cruza da esquerda, a bola rebate para o centro da área, mas não há companheiro para ocupar aquela área e a ação esmaece.21:10

24 ‘ Toljan e Fratesi cobraram escanteio para Sassuolo.21:10

25 ‘ Plano de Sassuolo para libertar Lopez, os franceses colocaram no meio da direita, mas só encontraram a aderência de Ospina.21:11

25 ‘ Rogério segura Lozano e Pesotto avisa.21:11

26 ‘ Uma pausa para o centro de Traore, que então perde a assistência de Rasppadouri. O ataque a Niververde e a retomada do Napoli perderam.21:13

27 ‘ Oportunidade de Nápoles! Insigne tem um espaço na esquerda e leva a bola para a área adversária, Berardi encontra-o, mas o capitão do Napoli consegue direcionar a bola para Consiglio com a ponta da bola. O goleiro da casa é incrível no show de chão com a mão esquerda!21:14

29 ‘ Berardi da direita para Skamaca. A cabeça do atacante verde e preta é perdida na linha de base.21:15

30 ‘ A cruz foi quebrada por Lozano. Tiro de meta para Sassuolo.21:16

30 ‘ Chiriches cabeceia para Tolian, mas o lance é muito longo e o Napoli recupera a bola.21:17

31 ‘ A Ferrari dá o canto aos visitantes pressionando Di Lorenzo.21:17

32 ‘ Chiriches fica no limite da pequena área e rejeita um canto chutado por Insigne com um caminho de saída.21:18

32 ‘ Mertens voa Lopez das costas e é perdoado por Pezzuto que não extraiu o amarelo.21:19

33 ‘ Oportunidade de Nápoles! Di Lorenzo rouba a bola da direita e serve a Lozano. O mexicano cruzou pela metade para o mesmo zagueiro, mas encontrou o desvio de Rogério, que quase deixou as pranchas estúpidas. O goleiro volta a ser bom em desviar para cobrança de escanteio.21:20

34 ‘ Di Lorenzo pressiona Frattisi na linha de fundo e passa um chute rasteiro no meio, onde, no entanto, nenhum companheiro de equipe está pronto para acertar a rede.21:21

35 ‘ Longo drible do Napoli sobre o trocater do adversário, fechado por um chute de Insigne que termina na lateral.21:22

36 ‘ Outro erro de Mertens em Lopez foi seguido por um protesto ruidoso do belga. Pezzuto também decidiu desta vez não extrair o amarelo.21:23

38 ‘ Cruzamento de Rogério da esquerda, Mário Roy se afasta.21:24

39 ‘ Oportunidade de Sassuolo! Rasbadori recebe de Rogério e chuta de direita rasteira. Revisão final de Ospina mal fundamentada.21:26

41 ‘ A posse prolongada do Napoli na outra metade do campo.21:27

42 ‘ Lançamento longo de Insigne para Zielinski, o polonês participa da corrida, mas encontra a interferência de Chiriches, bom em mover a bola no pé do adversário e evitar o escanteio.21:29

43 ‘ Skamaka ganha um escanteio do outro lado.21:29

44 ‘ Oportunidade de Sassuolo! Canto de Berardi e Coulibaly rejeitou a conclusão da Ferrari com o pé esquerdo. Ospina avisou e põe-se no chão!21:30

45 ‘ Um minuto de recuperação.21:30

45 ‘ O Napoli está tentando encontrar o espaço certo antes do apito duplo de Pesotto.21:31

45 ‘+ 1’ A Ferrari está à frente de Mertens e um erro do belga.21:31

45 ‘+ 1’ Di Lorenzo segura a bola no meio, mas não encontra tempo para a caçapa direita na entrada da área. A defesa é lançada em verde e preto.21:33

45 ‘+ 1’ Pezzuto manda todos para o vestiário.21:33

Zero a zero entre Sassuolo e Napoli no primeiro tempo mas foi uma partida interessante, disputada com bom ritmo e boas chances dos dois lados. Conselhos notáveis ​​primeiro sobre Insigne, depois sobre a perversão de seu companheiro Rogério. Por outro lado, Frattisi não conseguiu segurar o tiro de Traore em centímetros para o centro da área e salvou Ospina sobre a Ferrari na final.21:36

45 ‘ Substituição do Napoli: o goleiro saiu devido a uma lesão dentro do Elmas.21:50

46 ‘ Vamos começar novamente!21:50

47 ‘ Berardi espera Mario Rui, mas é bloqueado em falta lateral de Fabian Ruiz.21:51

47 ‘ Traoré vai longe para Lozano e Zielinski na esquerda e remata rasteiro pelo meio. A bola rebateu de um pontapé de canto.21:52

48 ‘ O véu de Raspadori para libertar Frattisi na orla da área, Coulibaly fecha primeiro sobre a ex-Roma e depois sobre Berardi que estava prestes a libertar a esquerda.21:53

49 ‘ Rasbadori procura Skamaka pela esquerda, mas Ospina reage e recolhe a bola que sai de baixo.21:54

50 ‘ Zielinski chutou fracamente à distância com o pé direito. As pontas congelam em dois estágios.21:55

51 ‘ Meta! Sassuolo 0-1 Napoli! Rede Fabian Ruiz! Mertens espera que a Ferrari esteja à beira do Niroverde e toque em Zielinski, o pole levanta a cabeça e vê Fabian Ruiz nas nuvens. A direita direita do espanhol surpreende Consigli e cai na curva rasteira. Veja o perfil de Fabián Ruiz22:02

54 ‘ Berardi colide com Rahmani em uma viagem e é avisado por Pezzuto.21:59

55 ‘ Nápoles está sempre em alta pressão, apesar da vantagem.22:00

56 ‘ Lobotka lutou para impedir Traore, que o havia ultrapassado. Pezzuto assobia alguns segundos atrasado.22:01

58 ‘ A Providência Lobotka fecha o Traoré. Nápoles começa de novo.22:03

59 ‘ Meta! Sassuolo 0-2 Napoli! Rede Dries Mertens! Lozano remata à entrada de Mertens e o belga Zielinski abre na direita, que lhe devolve a bola no centro da área. Ele para e pega um lenço com o conselho de que deveria desistir pela segunda vez. Veja o perfil do jogador de Dries Mertens22:07

61 ‘ Substituição de Sassuolo: Rogerio fora de campo e Kyriakopoulos dentro.22:05

61 ‘ Substituição de Sassuolo: Traore sai, Matthews Henrique entra.22:05

62 ‘ Choveu no Estádio Mapei e a partida foi paralisada devido a irregularidades no uniforme de Mateusz Henrique.22:07

63 ‘ A partida foi reiniciada com Sassuolo controlando a bola em busca do lugar certo. Nápoles está alerta e pronta para partir.22:08

63 ‘ O jogo para novamente, Fabian Ruiz está no chão.22:08

63 ‘ Da dobradinha do Napoli em diante, quase nada foi jogado.22:11

66 ‘ Nápoles alternativa: fora de Mertens, dentro de Pettagna.22:10