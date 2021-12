“Gays podem vir, mas evite expressar afeto”

Catar – “Josh Cavallo é bem-vindo no Catar, ninguém se sente inseguro conosco. Mas demonstrações públicas de afeto, que é o ressentimento. É o único indicador que deve ser respeitado, caso contrário, todos podem viver suas próprias vidas”. Estas são as palavras do Diretor Executivo do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2022 Catar, Nasser al KhaterQuem falou sobre o debate sobre direitos humanos. E então o CEO respondeu ao jogador de futebol australiano que saiu no mês passado, acrescentando que iria ‘Medo de ir brincar’ A primeira Copa do Mundo em um país árabe, onde HomossexualidadeDe acordo com a lei islâmica, ele provavelmente será punido com a morte. Al-Khater falou, em entrevista à CNN e ao The Independent, sobre a situação à luz da próxima Copa do Mundo, acrescentando que “Os gays podem vir para o Catar como qualquer outro torcedor e agir como todo mundo. O que estou simplesmente dizendo é que do ponto de vista da percepção emocional do público, nossa sociedade é uma sociedade conservadora. Sabemos que a Copa do Mundo. . é um palco potencial para protestos sobre essas questões, mas não estamos preocupados. “