Possíveis escalações para Juventus – Sassuolo: Raspadori deve começar em 1′

Finalmente, de volta ao campo: depois de 32 vitórias na Copa da Itália, um assassino para muitos times da Série A, todos os 20 times da Premier League estão de volta a campo para um fim de semana muito prolongado, que terminará em agosto. Abaixo está tudo o que há de mais recente em Juventus-Sassuolocoletados por nossos correspondentes:

▪ Juventus – Sassuolo – segunda-feira, 15 de agosto, 20h45, Allianz Stadium

Árbitro: Antonio Rabuno, Divisão Rimini

Classificação: Juventus 0 pontos, Sassuolo 0 pontos

▪ TV direta por DAZN

McKennie está lá, para Kostic há espaço para corridas em andamento

A temporada começa e recomeça com as habituais dificuldades numéricas da Juventus, que se viu obrigada a dispensar os lesionados Pogba, Szczesny, Chiesa, Caio Jorge, o comentador Kane e Rabiot. Allegri está pronto para contar com Perin no gol com Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro na defesa. No meio do campo Cuadrado à direita de Zacharias, Locatelli Central e McKinney, recuperados em tempo recorde de uma lesão no ombro, à esquerda para compor uma linha de quatro. Na frente, em apoio a Felhovich, Di Maria estava disposto a trabalhar livremente na inovação.

Raspadori vai para a camisa titular

Sassuolo muda seu rosto e aparência em relação à temporada passada. Dionísio deve alinhar com um 4-3-3. Para avaliar as condições de Mulder, Frattisi e Berardi, Traore sai por lesão e Maxim Lopez por desclassificação. Consiglio vai defender as poles neroverdi, à frente dele está uma sequência de 4 homens composta por Muldur (deve se recuperar), Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos. No meio do campo estão Fratesi, Mateus Henrique, Haroy (votação com o estreante Thorsvedt), atacante Berardi, Raspadori e Seid. Pinamonti e Alvarez terão dificuldades durante a corrida.