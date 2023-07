Flavio Cobolli bate Marin Cilic e avança para a segunda rodada do ATP em Omago

Flavio Cobolli ITA, 05.06.2002

Flávio Cobolli Derrotado Marin Cilic No ATP Championships em Umag e assim avançou para a segunda fase. A partida terminou 6-4, 6-3 a favor do italiano. A partida durou uma hora e cinquenta e sete minutos, com quase trinta minutos suspensa devido à chuva.

O ex-número 3 do mundo e vencedor do Grand Slam Marin Cilic está de volta ao campo após uma pausa de quase sete meses após passar por uma cirurgia no joelho. A partida mostrou algumas das dificuldades que o croata enfrenta, principalmente na tentativa de encontrar o ritmo de jogo.

A partida viu Copoli começar de forma decisiva, ganhar várias oportunidades de quebra e administrar seu saque com eficácia. Apesar de algumas complicações, principalmente na quadra que causaram algumas ofensas, o Copoli conseguiu manter a calma, e conseguiu fechar o primeiro set em 6 a 4.

No segundo set, o italiano começou bem, e conseguiu uma brecha para Cilic, que errava bastante. Depois de um intervalo de chuva, o saque de ambos os jogadores parecia instável. No entanto, Copoli segurou o saque e mudou para 5–3, enquanto Cilic desistiu de suas entradas, fechando o set e a partida em 6–3.

O próximo adversário de Kobuli será o De Jong ou o outro italiano Mateus Arnaldi. No decorrer da partida, Marin Cilic teve alguns momentos positivos, mas é claro que ainda precisa de tempo para reencontrar o seu melhor tênis após a longa pausa.