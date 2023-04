Sinais instantâneos portugueses, figuras

Chegou-se a um acordo nesta hora com Raphael Leo. A estrela portuguesa está pronta para assinar imediatamente o seu contrato com o clube, o que irá silenciar de uma vez por todas os rumores sobre o seu futuro no próximo mercado de transferências.

De fato, nos últimos meses, muito se falou sobre cenários possíveis e emocionantes para o ar livre MilãoQuem finalmente decidiu aceitarOferecer Parecia um projeto técnico muito empolgante para ele.

Isso também pode acontecer nos próximos diasPolicial disto Acordocom Leão Já carregado e determinado a brilhar novamente na próxima temporada por causa do que foi mostrado Milão Esses dois anos parecem ser apenas o começo.

Mercado de transferências, negociar com Leo: Últimas

Esperava-se um verão muito movimentado Rafael LeãoEspecialmente do ponto de vista mercado de câmbiomas estrela Milão Ele escolheu permanecer em silêncio, silenciando todos os rumores possíveis sobre ele. o futuro.

contendo Acordo Termina com os rossoneri junho de 2024Bastante Principais clubes europeus Eles começaram a cheirar o caso leoAcreditava na possibilidade de pagar aos portugueses um valor decididamente inferior ao valor real de mercado dos jogadores. Milão Deve rondar os 100 milhões de euros.

No final de tudo isto, conseguimos apenas um português, para surpresa de todos que tal epílogo era imprevisível até há algumas semanas. Na verdade, de acordo com relatórios esta manhã jornal esportivoNos dias de hoje O clube chegou a um acordo verbal com Rafael LeoJá está pronto para assinar por conta própria nas próximas semanas Novo acordo. A notícia que os fãs esperavam há muito tempo, embora um pouco atrasada, finalmente chegou.

Futuro Leão, a um passo, assina: acordo alcançado

O o futuro Desligado Rafael Leão vai aparecer a seguir mercado de câmbio Definido de uma vez por todas, especialmente o que pode ser lido na reportagem desta manhã jornal esportivo. lá RosaCom efeito, sugere que a estrela portuguesa alcançou um contrato verbal com Associação por isso Assinatura nele Novo acordo.

falado nos últimos meses Real Madrid Mas, e sobretudo, em ChelseaMas, em última análise, o coração não é controlado, é por isso que Raffaele Leo está pronto para renovar com o Milan e continuar sua aventura com os rossoneri.

Espera-se apenas fumo branco, que virá depois de resolvidas as questões do Sporting, mas as conversas nunca avançaram.

Milan-Leo: Os números da renovação que fazem os torcedores sonharem

Aparentemente nas últimas horas A contrato oral entre Milão E Leão por isso Renovação de contrato Português. Depois de lançar esta bomba, jornal esportivo Ele também revelou as estatísticas dessa mudança temporária de Paolo Maldini.

Segundo Rosa, de fato, o acordo entre rossoneri e português teria sido feito com base em um acordo. 7 milhões de euros líquidos por época mais bónusCom “presente” de 2 milhões de euros na assinaturaEm breve.