O presidente da Colômbia é um terrorista que quebrou sua coalizão

A lua de mel com os parceiros acabou. presidente colombiano Peter Ele pediu a renúncia de seu gabinete e rompeu com a coalizão de partidos que o apoiava desde que assumiu o poder, iniciando um “governo de emergência”. O hiato ocorre nove meses depois que ele assumiu o cargo devido à polêmica reforma da saúde. Pedro impacientava-se com as críticas dos centristas que o apoiavam e se voltavam para a esquerda, intensificando seu governo. Tudo começou com uma votação sobre a reforma da saúde no Congresso na terça-feira, que foi rejeitada por seus aliados no Partido Conservador, no Partido da União Popular e no Partido Liberal. Uma hora depois, durante um discurso para a entrega de terras no Vale do Cauca, Pedro criticou o parlamento e os partidos políticos por não avançarem em seu processo de reforma.

Pedro criticou seus aliados centrais por não trabalharem “noite e dia”. Por fim, pediu aos centristas que o apoiavam que renunciassem: “Como podem aqueles que não podem mais trabalhar dia e noite baixar o preço dos alimentos, entregar terras aos agricultores, obter mais comida e comida? Preço tão baixo, como ponto fundamental da nossa paz, não tem lugar no nosso governo”. Até o ex-presidente Juan Manuel Santos, próximo a Pedro em questões de paz, questionou a reforma da saúde de Pedro no Twitter: “Presidente Pedro: A Colômbia tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Eu não disse isso, diz o Lancet. Claro que há muito o que melhorar, mas não podemos destruir tudo o que construímos.

Biden elogiou Pedro por não defender o aliado democrata dos Estados Unidos

Editorial duro de Wall Street Journal Ontem. “É uma repreensão a Biden, que chamou Pedro de campeão da democracia”, disse ele durante sua recente visita à Casa Branca: ‘Quero agradecer por seu compromisso claro e forte com a paz e os direitos humanos em toda a América’. Ele sempre nos diz. Exceto, obviamente, às terças”, brinca Wall Street Journal Refere-se ao que aconteceu com Guaidó, que foi ameaçado de expulsão da Colômbia por Pedro após cruzar a fronteira a pé na terça-feira. Temendo por sua segurança, Guaidó então contatou os Estados Unidos, que o ajudaram a viajar para Miami. Ser um aliado americano está se tornando cada vez mais perigoso. O constrangimento ocorre uma semana depois que o presidente colombiano, Gustavo Pedro, visitou a Casa Branca. Presidente Joe Biden A Colômbia continua a elogiá-lo por sua hospitalidade e apoio aos refugiados venezuelanos. É humano e generoso da sua parte o que você faz. Para constar, Guaidó também é venezuelano”, brincou extensão wsj.

Pelé entra no dicionário português como sinônimo de “indivíduo”.

Pelé, o apelido da falecida lenda do futebol, tornou-se oficialmente sinônimo de “excepcional, incomparável, único”. O dicionário Michaelis da língua portuguesa, um dos mais populares do Brasil, adicionou um novo adjetivo “pelé” à sua versão online.

Paulo Manzo, 28 de abril de 2023

