A grande estreia do atacante português aconteceu na Inglaterra pela Udinese por £ 30 milhões. Na partida das oitavas de final da Carabao Cup, ele evitou que o Everton fosse rebaixado contra o humilde Doncaster.

Pronto, vá e Beato Já carregando Everton nos ombros, ele desvendou a pele que inesperadamente se transformou em problemas nas 32 finais. Copa Carabao, contra o pequeno Doncaster que sonhava com o feito. Só quando Dyche se estreou pelo avançado português da Udinese é que o jogo foi recompensado com um golo pesado aos 73 minutos que mudou o destino do jogo.

O ex-Udinese foi muito decisivo na primeira visita ao seu novo clube, o Everton, alcançada nos últimos dias, após negociações encerradas há 24 horas. Nascido em 1998, o atacante português marcou 22 gols em 65 partidas com a camisa preta e branca no Friuli, passando para a Premier League por aprox. 30 milhões de euros mais bônus, Acabou sendo a contratação mais cara do verão do Everton.

A compra certa, já que o ex-jogador da Udinese entrou imediatamente em campo e deu aos seus novos torcedores a glória em casa: um gol rápido e roubado que permitiu ao Everton respirar novamente em uma final de 32 minutos que foi muito complicada: entrando aos 70 minutos, Os portugueses demoraram mais de 20 minutos Para pegar a bola, voe até a área adversária e queime o goleiro que sai desesperadamente com um chute rasteiro na diagonal. Um empate em 1 a 1 abriu as portas para uma vitória de recuperação aos 89 minutos, poupando o Everton de um embaraçoso nocaute contra um time que estava em último lugar na Liga Dois.

