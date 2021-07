‘Locatelly fará de tudo para ir a Zhuve, todo mundo quer CR7’

O Juventus Os preparativos para o verão começaram oficialmente em 14 de julho com exames médicos dos jogadores. Já no dia seguinte, o treinador do Allegri planejava dar a toda a equipe da Juventus um duplo treino. Uma grande parte inclui alguns jogadores da primeira equipa, bem como muitos jogadores jovens com menos de 23 anos, incluindo a Juventus Primavera.

Nas próximas semanas, todas as seleções que devem participar da Copa dos EUA e do Campeonato Europeu também participam Cristiano Ronaldo.

De acordo com os últimos rumores do mercado, os portugueses também devem estar com a Juventus na próxima temporada.

Uma decisão que vem principalmente por razões econômicas sugere que a maioria das empresas europeias interessadas no jogador não estará disposta a investir pelo menos மில்லியன் 30 milhões por cartão e não estará disposta a investir tanto quanto gostaria para o salário anual de CR7.

O jornalista esportivo também falou sobre o assunto Nicole Checcarini. O especialista de mercado que foi entrevistado pela Rádio Pianconora disse que é provável que os portugueses estejam em Pianconora.

Cristiano Ronaldo quer ficar, Locatelle quer ir para a Juventus

“Muitos gostam do Cristiano Ronaldo, mas Ganho Muito poucos e poucos podem pagar. “São anúncios que marcam o futuro profissional de Nicole Checcarini Cristiano Ronaldo.

O jornalista desportivo acrescentou que mesmo os clubes mais fortes do ponto de vista económico têm dificuldades em comprá-lo, pelo que estará também na Juventus nesta nova época.

O especialista de mercado Sasuolo também falou sobre o meio-campista Manuel Locatelly, Um dos jogadores interessados ​​em reforçar a média da Juventus: “Acho que Locatelle fará de tudo para ir para a Juventus antes de considerar uma possível oportunidade de um clube estrangeiro.”

Jornalista esportivo fala sobre framboesa

Portanto, a escolha de Locatelle beneficiará a Juventus. No entanto, o jogador pode deixar o campeonato italiano se não encontrar um acordo com o Sassuolo Bianconeri. Na verdade, haverá um interesse definitivo no Borussia Dortmund e no Arsenal em Locatelle.

Seckarini quis então falar sobre outro jovem interessante no futebol italiano, com a seleção italiana do campeão europeu Roberto Mancini, a saber, Giacomo Disjuntores, O protagonista de uma excelente segunda metade da temporada 2020-2021 e convenceu o treinador a selecioná-lo na seleção italiana para o Campeonato da Europa.

A este respeito, o jornalista disse: “Raspadory gosta mesmoInter Mas sem algumas vendas não seria a prioridade do Nerasuri Club. “Segundo o jornalista esportivo Raspadori, pode ser uma possibilidade de compra do clube Nerasuri para a próxima temporada.

© Reprodução proibida