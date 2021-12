Kovit em Venito, Notícias de hoje, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Quase 3 mil infecções. E 6 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas. Mais de 700 em Treviso

Gov Dentro Veneto, Boletim de hoje , Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Hoje nas províncias de Veneto o 3 mil infecçõesPortanto, o número de positivos aumenta ainda mais. Eles realmente eram 2.873 novos casos Registrado nas últimas 24 horas por relatório regional, e 6 pessoas foram infectadas com o vírus. O número total de positivos subiu para 522.687 desde o surto, enquanto o número de mortos subiu para 11.983. Atualmente, existem 33.828 positivos, ou seja, cidadãos venezianos isolados.

Gov. Kimbe Data: Veneto está se deteriorando

A análise da Fundação Kimbe mostra que os números do Kovit estão diminuindo no Veneto durante a semana de 24 a 30 de novembro. O aumento de novos casos foi de 38,4% em comparação com a semana anterior, enquanto o número de casos positivos por 100.000 habitantes aumentou agora para 632. Os leitos estão abaixo do limite de concentração na área médica (8%) e terapia intensiva (10%) ocupada por pacientes do governo. De acordo com o Laboratório Gimbe, 76,2% da população completa o ciclo de vacinação (Itália média 77,1%) e apenas 2,5% (Itália média 2,6%) a primeira dose; A taxa de cobertura da terceira dose da vacina foi de 28,7% (Itália média 31,8%).

Infecções nas províncias de Vanito

Números realmente muito altos no relatório de hoje: a Treviso 716 novas infecções foram relatadas, na província seguinte Batova, Com quase 584, Veneza Com 526, Vicenza Com 520. Você tem que ir para ver a lacuna Verona, Com quase 290, Rovico 145 e Belluno Com 80.

Parâmetros de Veneto para o caminho da zona

A região indica queEvento Isso equivale a 317,1 casos por cem mil; EU ‘Rt É 1,39; oIndústria Terapia intensiva 10%; 8% da área médica.

Admissão aos hospitais de Veneza

O aumento dos hospitais, ainda que aos poucos: vamos 568 pacientes foram internados na enfermaria médica Ontem era 588, com 20 leitos ocupados e pessoas precisando de tratamento hospitalar. Também há um ligeiro aumento A terapia é séria, Onde os prisioneiros estão hoje 111, 3 a mais que ontem.