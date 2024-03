“Ele não consegue decidir sobre um novo feriado” – il tempo

“Obviamente as escolas não podem instituir direta ou indiretamente novos feriados”. O ministro da Educação e Qualificações, Giuseppe Valditara, disse isto a propósito do dia de encerramento decidido por uma escola de Pioldello, na região de Milão, no último dia do Ramadão. “A minha missão – acrescentou o ministro à margem de um evento em Milão – é fazer cumprir a lei, a legalidade, as regras. O calendário escolar é definido pela região da Lombardia. . Privilégio”.

No seu núcleo está a Escola Integral Iqbal Masih, em Pioldello, no centro da cidade de Milão, que decidiu encerrar no dia 10 de abril, último dia do tradicional jejum islâmico, deixando mais de 1.200 alunos em casa. 40 por cento dos estudantes são de origem muçulmana. Uma decisão que gerou polêmica foi descrita como “preocupante” pela eurodeputada da Liga Norte, Silvia Sardone, e “inaceitável” pelo presidente da Liga, Matteo Salvini. Valdithara pediu ontem aos órgãos competentes do ministério que “verifiquem os motivos educativos que levaram à decisão de denegrir o calendário escolar zonal e a sua compatibilidade com as normas”.

Hoje o ministro reiterou que “a secretaria escolar regional da Lombardia, órgão do Ministério, está a realizar verificações” e disse que a decisão de optar pelo encerramento da escola “está a ser verificada primeiro”. No final do Ramadão “isto justifica-se, porque as decisões depreciativas do calendário regional devem ser sempre justificadas”. E, “Em segundo lugar, esta isenção é realmente consistente com os requisitos educacionais anexados ao programa de concessão de formação? Então a secretaria regional da escola fará as devidas avaliações. Este é um problema de respeito pela lei e pelas regras”.