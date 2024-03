CICLONE COLOMB Durante a Semana Santa, áreas afetadas por chuva, neve e vento

É provável que um ciclone no Mediterrâneo se forme sobre a Itália



Alerta meteorológico: A hipótese do ciclone Columba aparecerá mais na Itália, especialmente durante a Semana Santa com efeitos.É preciso estabelecer um precedente necessário: as estações não mudam repentinamente. O Fases de Transição Muitas vezes são caracterizados por mudanças repentinas de frio para quente (ou vice-versa), caracterizadas por uma mudança de condições que pode durar várias semanas (os tempos clássicos em que você não sabe como se vestir!).

Este processo turbulento é conhecido em especialistas e no jargão meteorológico “Furacão (ou tempestade) contemporâneo.” : Um nome não exatamente acadêmico, mas universalmente aceito e fora de dúvida. O PrecipitaçãoNessas fases, pode ocorrer sério E AbundanteOs ventos são muito agitados e podem ocorrer tempestades perigosas.

Neste caso, esta situação ocorre precisamente durante a Semana Santa, período que antecede a Páscoa e a Segunda-feira de Páscoa: daí a escolha do nome, Ciclone Columba.