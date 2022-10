Israelenses têm um ‘problema’ do Yom Kippur

Juve-Maccabi: o melhor jogo fora de Turim

De fato, o jogo fora de casa em Turim é o melhor jogo possível para o Maccabi. Quando o calendário foi compilado, o clube pediu à Uefa para jogar no Piemonte. Ir para Paris vs PSG Ou mesmo no vs. Lisboa Benfica Porque o sol se põe mais tarde na França e em Portugal do que na Itália, isso significa que você nem consegue ver os judeus praticando nos campos.