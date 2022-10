Roma, Mourinho e Venditti… encontram-se no dentista

Roma – Os ciganos são loucos por Jay Mourinho perigoso O líder que trouxe os ciganos de volta ao sucesso na Europa Liga da Conferência Ele foi promovido ao céu em Tirana na última temporada e estrelou a Serie A, onde conquistou uma grande vitória contra a Inter no San Siro. Os movimentos do estrategista português . Ele também está apaixonado pelo ‘Special One’ Antonello Venditti Autor de dois hinos populares de Giallorossi, ele recentemente se viu cara a cara com ‘Mr.’ onde menos esperava.

Uma tela com uma selfie

Este encontro aconteceu na realidade do seu dentista Daniele Puzzilli mais tarde o imortalizou postando uma selfie em seu perfil do Instagram, na qual você pode vê-los abraçados e sorrindo. “Cantores desta cidade” Putili escreveu ao lado da foto, parafraseando um verso do primeiro hino escrito por Venditti. Quem diria que o cantor e compositor não cantava em vez do português “Diga José”, uma citação ‘personalizada’ da famosa estreia de ‘Grazie Roma’, agora se destaca em um banner exibido permanentemente pelos fãs de Giallorossi. Na verdade, Mourinho é louco, ele é como um dentista Trouxe de volta o sorriso No lado romano da capital.