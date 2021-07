Ilha da Tentação 2021, provoca Jessica Alessandro. Ele perde a cabeça, quebra tudo e se rende: “Eu tenho dignidade”

Ilha da Tentação 2021, provoca Jessica Alessandro, perde a cabeça, quebra tudo e se rende: “Eu tenho dignidade.” Night of Kisses and Hugs com Davide solo, aparecendo durante Transmissão ao vivo do quinto episódioNo confronto inicial, a jovem Melanie se irrita e pede que se ateie fogo.

durante o O quinto episódio da Ilha da Tentação 201 Exibido na segunda à noite, Jessica passou a noite com David sozinho entre beijos, abraços e microfones escondidos para que ela não fosse ouvida. As imagens enfurecem Alessandro, que primeiro quebra um vaso dentro de Benito com um chute e depois se arrisca a atear fogo ao confronto inicial.

O empresário imediatamente começa o ataque: “Faz um ano e meio que não temos atividade sexual. Eu me cuido eu sou tão bonita quanto o sol, eu te dei tudo. Eu não chupo e saio daqui com minha cabeça erguida. Achei que você fosse aquele com quem deveria ficar para sempre ”, mas Jéssica é inadequada:“ Você não me deu nada, você e eu somos colegas de quarto. Eu não fiz nada, e se eu fizer, é sua culpa. Você apenas me desliga.

Os dois revisam seus vídeos com David solo, há clipes sem fotos mas o som dos beijos é claro, Alessandro fica bravo e começa a repreendê-la por não ir ao cabeleireiro. Filippo intervém “pelo menos por respeito ao amor que existia, não há necessidade de culpar um ao outro por essas coisas”.

“Você quer a lua, eu compro para você – continua Alessandro – foi tudo culpa sua, só tenho a agradecer a pessoa que está ali se entendi tudo. Eu tenho dignidade».

O confronto é forte, eles conversam, sem se ouvirem cheios de raiva e ressentimento, mesmo que Alessando admita que a ama ele ainda não quer mais ficar com ela, os dois saem do show convencidos para se despedir. Alessandro, porém, pede para ver a sedutora Carlotta.

Jessica também vai abraçar um David.

