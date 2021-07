“Tiraram minha filha de mim e fizeram uma lavagem cerebral nela” – Libero Quotidiano

mulher precoce Catherine Plumber Que não negam hoje que viveram à mercê dos acontecimentos. Um em particular marcou para sempre toda a sua existência: o nascimento de sua filha Sabrina. Galeotto. Era desejo louco الرغبة. No set, eu o conheci Fabrizio Capucci. Nós nos apaixonamos e engravidamos. Tinha 62 anos, eu tinha 17 anos, o que era um escândalo para a mentalidade da época. Além disso, em um país estrangeiro longe de familiares ”, ele começou nas colunas revista Em uma longa entrevista aberta. Mas os problemas não duraram, graças à sua tenra idade, que a atriz agora diz ser uma “vítima”. “Eu fui um convidado na casa de CapucciDepois do meu casamento com o Fabrizio. Juntei-me às minhas irmãs Marcella e Roberto, que já é um conhecido estilista. Mas Nunca me senti confortávelDaí a decisão que abalou sua vida:Ela pegou a menina e fugiu. Eles não me perdoaram e apresentaram uma reclamação. “

As consequências foram piores. encanador Ela foi capturada na Bardonésia. na fronteira. Com a autoridade dos pais na época, a atriz teve que retornar imediatamente a Roma com Carabinier e seu filho sempre nos braços durante o vôo. Ficar na casa de Capucci nunca foi fácil, ali – continuou – era impossível discutir, não era aceitável. Todos nós acabamos no tribunal. Eu perdi um filme com Roger Vadim Eu deveria ter filmado em Paris, La ronde, uma adaptação de Il girotondo de Arthur Schnitzler, conhecido na Itália como Prazer e Amor. O título soou como uma zombaria. “

A justiça, no entanto, seguiu seu curso e Ele roubou sua namorada, Sabrina: “Para mim foi uma tragédia. O motivo foi, no mínimo, questionável. Ele alegou que a mãe, ou seja, eu sou atriz, tinha moral questionável. Portanto, a menina vai ficar com a avó paterna. Ainda carrega consigo todas as consequências, já que Catherine nunca foi capaz de recuperar o que o juiz tirou dela. Os dois – o amargo resultado foi para a atriz – não voltaram a se encontrar. culpando? “Foi vingança Capuchi. lavagem cerebral Sabrina fez o resto. Disseram a ela: Minha mãe é má. abandonou você. Crimes que deixaram marcas indeléveis. Dei muitos passos para me aproximar, mas não ouvi. Quando cresceu, pediu para morar com ela por um tempo, mas escolheu a família e respeitou sua decisão. Então, após seu terrível acidente de carro, parecia que uma rachadura poderia abrir. Infelizmente, isso não aconteceu. ”