Ladies’ Paradise 6 27 de abril de 2022: Episódio

Prévia de Ladies’ Paradise 6 de abril de 27 2022

lá A aposta Paraíso das Mulheres 6 Em 27 de abril de 2022 é esperado em Rai 1 São 15h55 na primeira vigília, exceto pelas diferenças. Este é o terceiro encontro com a novela esta semana. Caso não consiga acompanhar os programas na TV, você sempre poderá resgatar o episódio em Ray Play sob demanda.

Abaixo você encontrará prévias Paraíso das Mulheres 6 A partir de 27 de abril de 2022!

Ladies’ Paradise 6 Episódio 158 Trama

chantagem jóia Pesa como uma pedra em um coração Stefania. Este sabe qual é a face da dor. Ela estava lidando com ela desde que ela era pequena quando ela pensou que ela era órfã de mãe. Sua mãe, por outro lado, está viva e há muito tempo está perto dela disfarçada. descobrir uma identidade Glória Morrow Foi um choque para ela. Com o tempo, a jovem aprendeu a ser grata por essa mãe (encontrada). Agora ele se encontra em uma encruzilhada. É tão dramático para ela escolher se ela quer salvar Glória ou seu amor Marco. No entanto, ela está absolutamente convencida de que sabe como se comportar. Será seu relacionamento com o sobrinho de Adelaide que será sacrificado, de acordo com seus planos.

Vittorio Ele nunca franze a testa Dante. É compreensível, já que ele estava apaixonado por Marta. No entanto, ele percebeu isso agora Beatriz sofre com a separação Dante. Assim, Conte entra em campo e parece estar planejando algo.

Nunca é fácil dizer “adeus”. para Marcelo É hora de fazê-lo. Encontre coragem e desista para sempre Ludovica. La Brancia é imediatamente consolada por Fernando.

HumbertoEnquanto isso, ela toma uma decisão sobre sua vida amorosa. Apesar de tudo que passaram juntos, o comandante optou por deixar a Condessa. dado que vegano o que você quer, Pare-o no máximo quando ele estiver prestes a partir para os Estados Unidos.