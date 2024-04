Harry retorna a Londres em 8 de maio, e William convida ele e seus filhos (mas Meghan diz não). E ele pode conhecer Charles e Kate Middleton

O retorno do filho pródigo. O Príncipe Harry retornará ao Reino Unido em maio, para marcar o 10º aniversário dos Jogos Invictus e há muita expectativa em torno de sua visita. Após as notícias sobre a saúde de seu pai, o rei Charles, e de sua cunhada, Kate Middleton, Harry e Meghan retornaram à família real. Mas serão as suas mensagens de rápida recuperação suficientes para estabelecer a paz?

Kate Middleton 'forçada' a revelar seu tumor: alguém ligou para o Palácio de Kensington ameaçando publicar o diagnóstico

O que Harry fará em Londres?

O duque de Sussex fará um discurso especial na cerimónia oficial de aniversário na Catedral de São Paulo, no dia 8 de maio. De acordo com o Daily Mail, Meghan Markle também está atualmente “listada como convidada” para o evento, o que significa que a esposa do príncipe retornará a Londres (possivelmente com seus filhos). Embora o nome de Meghan ainda esteja “pendente de confirmação”. No entanto, ainda não há planos oficiais para que Harry visite potencialmente alguns membros de sua família durante sua visita a Londres.

Convide William e Kate

Nesse caso, William e Kate farão o possível para acabar com a briga familiar com Harry e Meghan. De acordo com o especialista real Tom Quinn, o Príncipe e a Princesa de Gales querem resolver a sua tensa relação com o Duque e a Duquesa de Sussex, convidando-os a trazer os seus filhos Archie e Lilibet numa visita ao Reino Unido. No entanto, Meghan supostamente bateu o pé e recusou. “William e Kate – disse Quinn – pediram a Meghan e Harry que trouxessem as crianças e fizessem as pazes, mas sem sucesso: não há possibilidade no momento de Meghan trazer as crianças para o Reino Unido.” O tablóide britânico relata que os Sussex criticaram seus familiares em seus documentários da Netflix, bem como em sua impressionante entrevista com Oprah Winfrey. Harry também fez uma série de acusações contra seu irmão e sua cunhada em seu livro de memórias Sparè, no qual falou sobre uma acalorada discussão entre ele e William, durante a qual o Príncipe de Gales supostamente chamou Meghan de “difícil” e “rude”. ” » E “agressão”. Segundo Harry, na mesma ocasião, seu irmão “agarrou-o pelo colarinho e me jogou no chão”. Archie e Lilibet moram com os pais na Califórnia e passam muito pouco tempo com a família real. Os filhos de Harry e Meghan puderam conhecer membros da família real durante o jubileu de platina da falecida Rainha Elizabeth II, mas não puderam vê-la uma última vez antes de sua morte.

Harry conhecerá Carlo?

As relações entre o duque e a duquesa de Sussex e o resto da família real são muito tensas, mas a doença do rei Carlos III e de Kate Middleton mudou as cartas na mesa. E Harry quer conhecê-los. A última visita do Príncipe Harry ao Reino Unido ocorreu poucos dias depois do anúncio do diagnóstico de câncer de seu pai. Naquela ocasião, os tablóides ingleses garantiram que ele não visse Kate ou William, com quem as relações (apesar de tudo) permaneciam tensas.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Profeta