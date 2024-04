A Misteriosa Aventura, Episódio Dois: A Busca pelo Santo Graal – Marida Caterini

{Anúncio no bloco de artigos}

Iniciais carregadas CompaixãoA maneira correta de entrar no mundo da miséria! No entanto, a capa que exibe o menu noturno é evitável. 7 dias depois, vamos! Elenoire Casalegno e Daniele Bossari viajam para Portugalprocurando por cálice Sagrado. As origens de Portugal estão intimamente ligadas à história Cavaleiros Templários.

Começamos com uma descrição turística de Lisboa e na capital portuguesa não pode deixar de absorver a história Eléctrico 28Que passa por todas as ruas da cidade. Para os repórteres, a estação é a mais próxima do Castelo de San Giorgio. o mundo Freddy SilvaVia Skype ele explica sua teoria da realidade A relação entre os Cavaleiros Templários e Portugal.

Segundo o pesquisador, os Cavaleiros Templários realmente tinham o Santo Graal nas mãos. O anagrama de rolagem é fundamental. A primeira palavra é de Adam Kadmon, que explica as razões da perseguição da Igreja aos Cavaleiros Templários. O salto que nos leva a “falar” sobre isso é inexplicável Urso de cabeça azul.

Deixei a história dos Cavaleiros Templários pendurada quando nos aproximamos Bielacom Laura Torrisi Quem busca a verdadeira existência de você está fazendo. A teoria de que cada vez que um bebê recém-nascido chora pela primeira vez, nasce uma fada é uma teoria fascinante.

a Professor de Manchester Ele pegou um foto O que parece representar fadas reais. O repórter o entrevistou via Skype também neste caso. Uso excessivo do método, que atrapalha o encaminhamento da pessoa ao local de investigação. Útil, mas não mais inovador medindo Explica certas coisas. Agora todos os programas o utilizam.

A jornada continua com… Testemunho de mulher Que afirma ver fadas desde pequena, quando criança via luzes no teto. Temos que conversar sobre Estátuas Você usa sapatos pontudos para subir em árvores! Aqui explico alguns dos pequenos buracos nas caixas. A senhora deixa alguns biscoitos no mato.”Porque eu confiei em mim mesmo e as fadas as amam“.

K2 é um instrumento para detectar mudanças eletromagnéticas. A câmera também é usada durante o carregamento. A morte das fadas nunca foi comentada. facto Pedro Pan É o livro de referência, faz-nos compreender a validade científica deste serviço e do Mistero Adventure. Ah, foram encontradas pegadas perto dos biscoitos.

Esses verdadeiros clipes misteriosos dão a sensação de assistir a um anúncio. Eles não deixam nada para trás para os espectadores. Tema Três: Fabio Troiano está em Éfeso para saber se Madona Ele mora nisso Turquia. Começamos de um túmulo São João; Pelo contrário, foi João, o Apóstolo, quem conduziu a Virgem Maria a esta cidade turca.

a Sufi alemãoEm suas memórias, ele foi o primeiro a apoiar essa teoria. Maria morava a três horas e meia de caminhada de Éfeso. A história é acompanhada pela chefe do santuário, Maryam Anna. Nestes locais haverá Casa e túmulo de Nossa Senhora.

Voltamos a Portugal com Elinor Casalgno e Daniele Busari em particular Arquivo Nacional de Lisboa. A palavra a procurar é “sistema”. Graças a uma senhora espirituosa, um pergaminho muito importante foi encontrado. A jornada agora continua a Sintra. o Provérbios fornecido por Caselgno, antes do anúncio, parece completamente fora de contexto.

Palácio da Pena E o seu magnífico castelo é o local para procurar novas pistas. o a xícara Será o cálice em que foi recolhido o sangue de Jesus Cristo. Seu significado poderia ser Pedra ou xícara. Resta a dúvida se se trata de um objeto concreto e onde está localizado, ou se é um conceito abstrato.

Os enviados seguem as instruções contidas numa cópia dos diários secretos de Montero. contando Adam Kadmon O que explica por que os Cavaleiros Templários foram perseguidos. A afirmação mais importante que podemos fazer, entre máscaras, trechos de ficção científica e piscadelas, é que os Templários não eram satanistas.

Também vemos a história Maurício Beata, um oftalmologista que afirmou após a cirurgia que alienígenas salvaram sua vida. Um livro foi dedicado a eles. A ferramenta para se comunicar com eles é a hipnose regressiva. Espaço para hoje OVNI ele se foi!

Entrar Bem elementarOs condutores devem passar por uma passagem secreta; Pena que a câmera já está dentro. Uma viagem da morte à ressurreição, combinando quatro elementos: água e fogo. A passagem da fé é linda, mesmo que não seja tão invencível como é descrita. Então assim Sem qualquer significadoNós achamos Busari Filosofia sobre Quod.

Começando com o filme de Kubrick Olhos fechadosestamos falando sobre Rituais de iniciação e anti-iniciação. Muito precipitado para um assunto tão delicado e às vezes fascinante. “Quer você acredite ou não, o mal está sempre sedento de poder, defenda-se de sua sombra“: Este é o brilho do serviço.

Aqui está o link! Regressamos a Portugal onde os dois enviados participarão no ritual Iniciação dos Cavaleiros Templários. Ajoelhadas, palavras sagradas e a espada apoiada na cabeça: agora Elinor Casalgno e Daniele Bussari são nomeadas Amigas dos Cavaleiros Templários.

Vamos continuar Tomar, O único lugar onde o único existe Memorial Dedicado ao Cavaleiro Templário. No passado foi a capital dos Cavaleiros Templários. Na parede externa do castelo lemos:Fora Lúcifer“Os anúncios estão caindo como granizo, assim como os constantes resumos e lançamentos, que parecem excessivos.

Busari e Casalegno vão à igreja Santa Maria do OlivalA xícara pode estar lá. Aqui estão enterrados 22 cavaleiros e um está presente dentro da tumba. Mas a única coisa que encontraram foi uma Representação de uma xícara No chão da basílica.

Mas os dois enviados não se renderam e viajaram para lá Madeira, uma ilha no Oceano Atlântico, em busca do tesouro dos Cavaleiros Templários. Por um momento o mistério se torna selvagem e os heróis da jornada se unem e atuam Estrada no valedentro Floresta secreta Dos Cavaleiros Templários. A evidência do fracasso é o que eles dizem:Não encontramos nada físico“.

Dario Nuzzo Explica quais evidências podem estar atestando sua existência Anjos. Sem parar, voamos de um assunto para outro. Rachel RestivoConta mistérios sobre estrelas pop; Esta noite é a sua vez Robbie Williams. Segundo ele, já recebeu visitas de alienígenas três vezes.

Última parada, espero, Porto SantoOnde viveu Cristoforo Colombo ele é conhecido como uma figura envolta em mistério; Como todos aqueles que os enviados encontram no caminho. A assinatura secreta o ligaria aos Templários, e é por isso que seu nome não está lá. A teoria arriscada de Casalegno é que o próprio Colombo poderia ter levado o Santo Graal para outro lugar.

Você voa Dakota do Sul Falar sobre Casas mal assombradas. Esta é a história final da noite: a conclusão notável deste episódio misterioso, o que na verdade não resolveu nenhum mistério e deixou os espectadores em um estado de incerteza em todas as frentes. Também revisável estrutura de salto, O que muitas vezes não nos ajuda a compreender os acontecimentos.

Mistero Adventure irá encontrá-lo em Próxima quarta-feira, 27 de julhopara o terceiro episódio.