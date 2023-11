DAZN está cada vez mais próximo dos jovens

A plataforma de transmissão ao vivo e entretenimento esportivo é a primeira emissora OTT a aderir ao Projeto Cartão Jovem Nacional

A DAZN, plataforma líder em streaming ao vivo e entretenimento desportivo, é a primeira emissora OTT a aderir ao Pacto Nacional da Juventude, a iniciativa promovida pela Presidência do Conselho de Ministros – Departamento de Políticas Juvenis e Função Pública Inclusiva e dirigida a italianos e europeus cidadãos residentes na Itália, com idade igual ou superior a 18 e 35 anos.

O Cartão Nacional Jovem está disponível online e em todo o país, podendo ser descarregado diretamente na aplicação do IO ou através do seguinte link https://giovani2030.it/attiva/carta-giovani-nazionale/ Permite que meninas e meninos recebam benefícios de acesso a bens e serviços de natureza cultural, desportiva e de bem-estar em todas as áreas da vida quotidiana.

“Temos o prazer de ser a primeira emissora OTT a aderir à Carta Giovani Nazionale, um serviço digital com mais de 100 parceiros de prestígio que oferece promoções e descontos personalizados a um público-alvo que é muito importante para nós: os jovens. “Abraçar este projeto, cujos valores ​​que compartilhamos fortemente, nos permite perseguir nosso objetivo, que é aproximar os jovens fãs do esporte de novas formas de diversão, cada vez mais envolventes e interativas por meio de transmissão ao vivo”, comenta Stefano Azzi, CEO da DAZN Itália.

Os utilizadores do Cartão Nacional Jovem poderão beneficiar de duas ofertas exclusivas, a primeira dedicada ao DAZN Start em modo de contrato que inclui os primeiros dois meses oferecidos pelo DAZN e depois os próximos 10 meses ao preço de 9,99 euros por mês e o último dedicado ao DAZN o pacote padrão DAZN, novamente em modo de contrato, que inclui os primeiros 3 meses com desconto de 50% (15,49€ por mês em vez de 30,99€ por mês) e os próximos 9 meses a 30,99€ por mês.

DAZN

DAZN é uma das plataformas desportivas digitais líderes em Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica, Portugal, Japão, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. A sua vasta gama de conteúdos exclusivos inclui futebol com as competições mais famosas do mundo – a Bundesliga, a Premier League inglesa, a Liga Japonesa, a Liga Espanhola, a Liga Italiana e a Liga dos Campeões – bem como os maiores desportos de todo o mundo, como como Fórmula 1, NFL, NBA, MotoGP e UFC. DAZN é o parceiro global da NFL e, a partir da temporada de 2023, será a única plataforma onde fãs de todo o mundo poderão assistir a todos os jogos da NFL. A DAZN é a casa global do boxe e dos desportos de combate graças às parcerias com a Matchroom Boxing, a Professional Fighters Association, e o futebol feminino com a UEFA Women’s Champions League e a Liga F. A DAZN está a enriquecer cada vez mais a sua plataforma e a tornar-se assim num destino para todos os adeptos do desporto. . A DAZN está revolucionando a forma como as pessoas vivenciam os eventos esportivos. Em uma plataforma, com interface simples e instantânea, os fãs de esportes podem assistir, apostar, curtir, compartilhar e socializar, além de adquirir ingressos, tokens não fungíveis (NFTs) e promover. No DAZN, você pode assistir conteúdo esportivo ao vivo e sob demanda, em diferentes idiomas e em qualquer dispositivo. A DAZN é uma empresa global privada com funcionários em mais de 25 países. Para obter mais informações sobre a DAZN, nossos produtos, pessoas e desempenho, visite www.dazngroup.com.

