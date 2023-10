Emma Marrone Como descobri a traição de Di Martino | Ninguém quer saber assim: é tudo culpa de De Filippi

A verdade apareceu! Emma Marrone revelou o que aconteceu com Stefano Di Martino há algum tempo. Vamos descobrir todos os detalhes

Ele nasceu em Florença em 25 de maio de 1984. Emma Brown Desde criança se dedicou à música. O pai dela a colocou em sua coleção Karadrion Porque ele já via nela um grande potencial. Após o ensino médio clássico, ele continuou sua paixão e Ao mesmo tempo, ele trabalhava para pagar aulas de canto..

Na nona edição do amigos para Maria De Filippi Ela conseguiu um dealer que lhe permitiu levar para casa a Copa da Vitória. Enquanto isso ele gravou músicas como verdadeiramente E Paraíso louco (Incluído no álbum desafio). incrível Alcançou posições de topo em várias paradas. Desde então, ele vem surfando na onda do sucesso.

primeiro álbum solo, eu gosto assimlançado em 2010 e no ano seguinte cantou uma música Festival de Sanremo Com eu moda Sugestão de música Ele chegará. Em 2012 participou da décima primeira edição do amigos Nesta categoria grande E não foram apenas suas performances cantando que falaram.

Graças ao show de talentos que ele conheceu Stefano Di MartinoCom quem houve uma história de amor. Infelizmente, diante dos olhos de todos, eles se despediram. De Filippi “contribuiu” em parte.

A verdade sobre a separação de Emma e Stefano

Stefano recuperou o sorriso graças à jovem Martina Trivelli. No verão, a fofoca se espalhou depois que Emma foi vista em sua casa em Posillipo. Já havia outras pessoas lá, então foi um encontro bastante amigável. Independentemente do passado Estou em um bom relacionamento agora.

Foi em 2012 que se despediram e a emissora soube o que estava acontecendo. Mas por que eles se separaram? Parece ser o caso Existe outra pessoa além de Belen Rodriguez.

A infidelidade com um ex-aluno de show de talentos nunca foi revelada

Stefano deu um beijo apaixonado em Belén durante uma apresentação de dança. Por isso o dono da casa decidiu retirar ambos, pelo menos naquela edição Eles agiram pelas costas do cantor. Embora fossem casados, eles se separaram e voltaram inúmeras vezes. Agora a dançarina argentina está feliz ao lado dela Elio Lorenzini.

Além disso, parece que naquela época Emma descobriu outra traiçãoou a pessoa que possui o atual cargo profissional Giulia Boselli. Ele decidiu dar uma chance ao garoto e então se apaixonou novamente por Belén diante dos telespectadores e público presente no estúdio.

