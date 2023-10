TechChill Milano 2023, histórias de inovação feitas na Europa

A edição de 2023 do TechChill Milano foi também uma oportunidade para conhecer startups de toda a Europa que trouxeram as suas experiências e histórias para o palco do evento. Conhecemos quatro deles: Motor OX letão, Daye britânico, Wavepiston dinamarquês e Reface ucraniano.

motor auxiliar

Igija Galomia é CEO e fundador da OX Drive, uma startup fundada há cerca de um ano em Riga que oferece compartilhamento gratuito de carros usando veículos Tesla. “Nosso modelo oferece diferentes possibilidades – diz ele à Startupbusiness – que também incluem formatos de aluguel para compra, assinatura, leasing e leasing de longo prazo, mas o compartilhamento de carro flutuante é o mais popular, e o sucesso foi imediato porque era agora Está claro que não poderíamos mais adicionar mais veículos nas cidades devido à poluição, ao trânsito e ao estacionamento, e calculamos que um carro compartilhado equivale a cerca de 7 a 15 carros particulares, dependendo do tamanho da cidade.”

Hoje, a OX Drive oferece uma frota apenas de Teslas, mas planeja comprar também carros de outras fabricantes, sempre totalmente elétricos. “Os automóveis são um bem financeiramente insignificante e subvalorizado, e esta é uma questão à qual cada vez mais pessoas estão a tornar-se sensíveis. Além disso, muitos não podem comprar carros novos e, portanto, continuam a conduzir carros antigos que poluem mais e são menos seguros.” portanto, resolve problemas gerais e de usuários individuais Permitindo o acesso a veículos novos mesmo para pessoas que de outra forma não teriam condições de comprá-los, como resultado vemos que alguns dos nossos utilizadores que anteriormente podiam ter dois carros no mesmo agregado familiar, agora mantêm apenas um.

Naturalmente, esta análise exclui carros que representam não tanto um meio de transporte diário, mas algo diferente – pense em carros históricos, por exemplo, ou em veículos destinados a entusiastas de passatempos específicos, como o todo-o-terreno. Neste momento, a OX Drive está ativa na cidade de Riga e em algumas zonas envolventes à capital letã, mas planeia iniciar as primeiras operações noutros países já em 2024: “Estamos a pensar começar em Portugal, Grécia ou Croácia porque eles são os mercados que oferecem actualmente as melhores opções.” “Permite-nos capturar quotas de mercado interessantes através de investimentos consistentes com a nossa capacidade existente.” A OX Drive tem agora cerca de 40.000 clientes, teve um volume de negócios de cerca de 1 milhão de euros no primeiro ano e angariou 1 milhão de euros junto de sete empresários e investidores empresariais na Áustria, Letónia e Estónia. Emprega 18 pessoas.

“Nosso objetivo é oferecer um serviço de alta qualidade, desde o tipo de veículo até o atendimento ao cliente, aproveitamos conteúdos de mídia criados por influenciadores e celebridades e otimizamos custos: seguros, manutenção e automatização de todos os processos possíveis. Atualmente, temos ativos de cerca de 4,6 milhões de euros. euros que passarão a ser 9 milhões até ao final do ano, e por isso também melhorámos a gestão financeira principalmente no que diz respeito à compra de veículos, hoje temos uma frota de 115 carros Tesla que serão transferidos para ela. Adicionaremos mais 70 em breve , estimamos que a idade média dos carros em serviço seja de 5 anos, mas acho que vamos diminuir para três porque temos muitos pedidos do mercado para comprar os nossos carros usados, e também estamos a trabalhar no desenvolvimento da nossa rede de postos de carregamento, Criámos uma empresa spin-off chamada OX Charge que está a implementá-la e será aberta a todos os utilizadores de veículos eléctricos.Em suma, queremos dar corpo ao conceito de OX que significa “Premium Experience”.

Pistão de onda

Michael Henriksen é CEO e cofundador de uma startup dinamarquesa que desenvolveu tecnologia para extrair energia de forma eficiente da ação das ondas. “Os outros dois cofundadores são os engenheiros que desenvolveram a tecnologia, e eu sou o menos técnico, por isso me colocaram no comando da empresa”, diz ele com um sorriso. “Nosso sistema faz duas funções: produzir eletricidade e dessalinizar a água do mar para torná-la potável, que são duas coisas que podemos fazer, se quisermos, com o mesmo sistema e ao mesmo tempo.” Primeiro. “Estamos atualmente trabalhando no primeiro sistema em grande escala que será instalado no ilha de Gran Canaria e estará operacional já no início de Novembro. Escolhemos aquele local porque nesse ponto há ondas de energia que necessitamos e como há espaço para construir tudo o que é necessário, incluindo geradores, além disso, geralmente queremos ter uma abordagem a partir desses locais, geralmente ilhas, mas não só “Onde a eletricidade ainda é difícil de ser ligada ou onde a infraestrutura é cara e onde até a água potável é escassa.”

Até agora eu tenho Wavepiston Tendo angariado cerca de 15 milhões de euros em investimentos tanto de particulares como de organismos públicos, incluindo a União Europeia, planeia iniciar a fase de comercialização até 2024, o que exigirá novos fundos no valor de 42 milhões de euros que a startup está a angariar em capital de risco de ambas as entidades. E governos.

“O nosso modelo de negócio é vender aos produtores de energia e, portanto, às empresas de serviços públicos, e estimamos que os primeiros sistemas custarão cerca de 4 dólares por watt e o seu tamanho mínimo será de 2 MW, pelo que o custo mínimo rondará os 10 milhões de euros. Mas obviamente nosso objetivo é criar os maiores sistemas possíveis, Idealmente, 10 MW a um custo inicial de 40 milhões de euros, mas o objetivo é reduzir o custo de produção para 40 euros por MWh e de acordo com os nossos planos, as primeiras vendas serão feitas em 2025.”

O sistema Wavepiston funciona graças a pás verticais submersas na superfície que se movem graças à ação das ondas e acionam bombas hidráulicas. O sistema, além de sua eficiência, é invisível, impõe a definição de áreas não navegáveis, contribui para a manutenção de flora e fauna subaquáticas, não requer o uso de materiais poluentes e realiza manutenção sem a necessidade de parar o sistema. “Para nós é essencial tê-lo As instalações não só são aceites, como também são bem recebidas pelas comunidades onde operamos, uma missão que está no coração de todos os 12 colaboradores atuais que trabalham na Dinamarca e em Espanha.

A startup registrou patentes tanto para o conceito quanto para as bombas, e tem mais três patentes pendentes Em cooperação com a Cagliari Enermed, está a considerar planear a instalação do sistema também na Sardenha: “Estamos trabalhando nisso e queremos ter sucesso, mas até agora enfrentamos muitas dificuldades para obter as licenças necessárias”.

Restaurar a interface

Anton Volovik é co-CEO da Reface, que desenvolve aplicativos para criadores de conteúdo e entretenimento que utilizam inteligência artificial. “Temos seis produtos – diz ele – 190 funcionários, 250 milhões de downloads até agora, e estamos comprometidos em desenvolver novos produtos a partir da camada fundamental que criamos que nos permite ser muito rápidos e criativos, e ter um negócio- negócios para o consumidor. Um modelo baseado no conceito freemium Alguns de nossos aplicativos estão nas 10 principais lojas do mundo.”

Dentre esses aplicativos, destacam-se o Restyle, que é o mais popular e permite alterar o estilo de fotos e vídeos, o Reface, que é um gerador de avatar, e o Revive, que adiciona animação às fotos. “Este é um negócio em crescimento e, após a ronda de sementes, já não procuramos dinheiro novo porque somos capazes de crescer de forma independente.”

Toda a equipe da Reface estava baseada na Ucrânia antes da invasão russa, e agora um terço deles mudou-se para outro lugar do planeta e o próprio Volovik trabalha em Londres: “Criámos também um departamento de investigação e desenvolvimento que agora trabalha em agentes autónomos baseados em LLM, que na verdade é uma espécie de evolução do GPT capaz de se integrar com aplicações e informações pessoais para fornecer serviços altamente personalizados, sim, é prático e que, segundo as expectativas, poderá se tornar o primeiro produto “Que estará operacional em dezembro de 2023, mas antes de colocá-lo no mercado iremos testá-lo em nossa organização para eliminar quaisquer possíveis problemas críticos”.

No final da entrevista, o co-CEO da Reface fez questão de enfatizar como O negócio de sua empresa é muito parecido com o da grande empresa italiana Bending Spoons: “Gostamos muito, é muito bom”.

Dia

Valentina Milanova é fundadora e CEO da Daye, uma empresa B com sede no Reino Unido que desenvolve produtos inovadores para a saúde da mulher.

“Queremos ser um balcão único para todos os problemas de natureza íntima das mulheres desde os primeiros anos após a adolescência até à menopausa – em particular, os esfregaços que produzimos permitem-nos detectar fácil e rapidamente quaisquer doenças infecciosas e intervir se elas ocorrer”, explica. Essenciais, são tampões que atuam como analgésicos menstruais ou diagnósticos, são concebidos de forma única, são eficazes e são geridos ao longo de todo o ciclo de utilização.

Fundada em 2017, a Daye opera na Europa e nos Estados Unidos onde já obteve as devidas certificações visto que os seus produtos são dispositivos médicos. Com sede no Reino Unido e unidades de produção na Bulgária e nos EUA, tem 50 funcionários e 100.000 clientes só na Europa e arrecadou 25 milhões de dólares até à data, incluindo 20 dólares de capital de risco e 5 dólares de financiamento público na UE. E no Reino Unido.

“Nosso objetivo é continuar a realizar pesquisa e desenvolvimento, bem como disponibilizar nossos produtos para um número cada vez maior de usuários, por isso planejamos abrir uma rodada da Série B no próximo ano.

Em Itália, a Daye está presente tanto a nível de mercado, cerca de 5% do total de compras criadas no nosso país, proporção que deverá crescer rapidamente, como a nível de investigação e desenvolvimento: “Colaboramos com Felice Petraglia deHospital Careggi em Florença para desenvolver um novo sistema para detectar a presença do papilomavírus humano (HPV, ed.), É verdade que já existe uma vacina contra o HPV, que deve ser tomada até por homens que, mesmo não adoecendo, podem se tornar portadores, mas funciona um pouco como o Coronavírus, você tem que se manter sob controle vigilância também porque representa 99% dos casos de câncer Cervicite causada pelo papilomavírus humano. Além disso, em Itália encontrámos competências de engenharia do mais alto nível e as nossas máquinas para produzir cotonetes são o resultado da cooperação com engenheiros italianos.”

