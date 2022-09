Chegou o primeiro fim de semana de setembro. Roma está agora de volta aos seus ritmos circadianos, e o verão parece, para muitos, já distante. No entanto, os eventos culturais, gastronômicos e artísticos da cidade não terminam, pelo contrário, parecem prolongar a temporada de verão.

O que fazer no terceiro sábado e no quarto domingo de setembro em Roma

Como todo fim de semana de cada mês, a consulta gratuita com os museus volta a tempo. Há muitos centros culturais que podem ser visitados com reserva, mas sem pagar o bilhete, no sábado 3 e no domingo 4 de setembro. Também espaço para a música, com Marco Masini participando do Festival Ostia Antica, jazz conquistando Fiumicino, vinho, presunto e heróis da boa música por toda Roma.

Veja o que fazer no sábado 3 e domingo 4 de setembro na capital:

Museus gratuitos

Domingo, 4 de setembro A entrada gratuita nos Museus Cívicos de Roma volta a todos os visitantes, residentes e não residentes. Também será possível visitar as áreas arqueológicas do Circus Maximus e dos Fóruns Imperiais. Acesso aos Super Sites (visita integrada às áreas arqueológicas dos Fóruns Imperiais, Fórum Romano e Monte Palatino) a partir das 9h30 até 1 hora antes do fechamento

Marco Masini em Ostia Antica

“Ostia Antica Festival – Legend and Dream”, após um hiato de algumas semanas, em pleno verão, retoma a programação a partir de sábado, 3 de setembro. Marco Masini subirá ao palco dizendo “Você vai se apaixonar por nós – mais de 30 anos juntos”. Um concerto especial para celebrar 30 anos de música e reencontrar os fãs que o acompanharam em todas as etapas e momentos da sua carreira. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival de Jazz de Fiumicino

Os grandes nomes do jazz nacional e internacional serão os protagonistas da segunda edição do Fiumicino Jazz Festival, evento idealizado pelo Museu do Saxofone com o objetivo de promover um grande e elaborado evento dedicado ao jazz e apresentá-lo ao Fiumicino. Este ano, o festival terá dois fins de semana prolongados, de 2 a 11 de setembro. Em particular, no sábado, 3 de setembro, ele apresentará a apresentação “Giampaolo Ascolese My Heart for Art”. Domingo 4 de Setembro “Birra & Sax – Concerto na Cervejaria” a partir das 18h00: Tarde da noite. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival de Porchetta

Após um hiato de dois anos, o tão esperado Festival Ariccia Porchetta está de volta. No primeiro fim de semana de setembro, ou seja, de sexta-feira 2 a domingo 4, será celebrada a 70ª edição de um dos eventos gastronômicos mais famosos do Lazio. Os produtores de Porchetta são os protagonistas do romance, juntamente com eventos folclóricos, hasteamento de bandeiras, desfiles de Bersaglieri e atividades infantis. Por fim, haverá uma queima de fogos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A Décima Oitava Vista em Vino Veritas

Na sexta-feira 2 e sábado 3 de setembro, o 18º festival “In Vino Veritas” em Riofreddo está de volta. Já na sua décima oitava edição e conhecido por muitos como o mais belo festival do verão, o “In Vino Veritas” aposta na mistura perfeita de excelente gastronomia, vinho e música de autor. É possível acampar gratuitamente na área preparada “Brataria”, a 800 metros do festival. [TUTTE LE INFORMAZIONI]