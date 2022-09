Modogno Great Show, Rai 1, Variedade, Convidados, Shows

Sábado, 3 de setembro, às 00h25, Rai 1 dedica uma noite em homenagem ao maravilhoso Domenico Modugno com o show Meraviglioso Modugno.

É transmitido no Rai 1 no sábado, 3 de setembro, às 12h25 Grande show de Modogno, Um show dedicado aos grandes Domenico Modogno.

O grande espetáculo de Modugno: “Um anjo vestido de transeunte”

Será transmitido pela primeira vez Rai 1 Grande show de ModognoO show é inteiramente dedicado a Domenico Modogno. Muitos convidados participaram de um evento que ao longo de onze anos homenageou um dos artistas mais queridos da história da música italiana. O tema desta nova edição é Um anjo vestido de viajanteque se inspira em uma frase do texto da passagem Fabuloso.

Dois anos e meio se passaram desde o início da epidemia e seis meses desde o início da guerra na Ucrânia. Meta Grande show de Modogno Assim, o objetivo é descobrir se neste período de tempo encontramos um “anjo” vestido de transeunte, ou se somos um para alguém.

O show foi gravado em 29 de agosto passado em Polignano a Mare, na província de Bari, cidade natal do artista. É formato Franca Gandolfi Modogno E a Maria Cristina Zuba. É fabricado por Massimo Bonelli – iCompany é apresentado por Enrico Ruggieri E a Maria Cristina Zuba.

convidados do evento

Muitos convidados que subiram ao palco Grande show de Modogno Em Polignano a Mare. Entre todos os vencedores do Domenico Modugno 2022 Giuliano Sangiornicapitão do time de Negramaro.

também presente Malika Ain quem explicou Deus como eu te amo!E as Jaya que foram feitos em notas Em azul, em azul Em versão italiana e portuguesa. então novamente São João com chuvaE a Tosca com fratura antiga E a Le TambordoE as Circo Zen com meu tempo de terra.

Giuliano Sangiorni Em vez disso, ele se apresentou com a orquestra Magna Grecia Quais são as nuvensE a você é uma grande coisa E a Fabulosomúsica reinterpretada com Negramaro em 2008. Enrico Ruggiericondutor Grande show de Modognorico vou pagar hoje a noite E a noite de lua minguanteEnquanto O MUNICÍPIO Aventura E a Malaraza.

Quem escreveu, visualize, saia

Grande show de Modogno É um show patrocinado Massimo Bonelli e a direção é Cristiano Dalesira. É formato Franca Gandolfi Modognoesposa de Domenico Modogno, H Maria Cristina Zuba Repórter da Rai Italia, Radio All Italians e Diretor Técnico da Miraviglioso por dez anos. Também é realizado com o apoio da Prefeitura de Polignano a Mare, da Região de Puglia e do Consórcio do Teatro Público de Puglia.