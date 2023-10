Ciência e tecnologia para o futuro que já está aqui

Milão – “O que decidimos hoje determina nosso futuro, O que, portanto, em certo sentido, já está aqui. Isto obriga-nos a fazer escolhas, muitas vezes relacionadas com a ciência e a tecnologia, por isso devemos fazê-las pesando os prós e os contras. Possuir esta capacidade é o que os anglo-saxões chamam de “cidadania” científica. Bárbara Galafoticomunicação científica, Uma das assinaturas históricas do Superquarkretornará em horário nobre na Rai3, a partir de 13 de janeiro, para quatro episódios, com seu programa científico aprofundado “Quinta Dimensão”. “Estou feliz por poder fazer isso novamente em Al-Rai, onde é possível prestar um serviço público falando sobre essas questões.”

Falemos de inteligência artificial, há quem a demonize e quem a use como desculpa. Como abordar?

“Com a mente aberta: é uma ferramenta, só temos que decidir como usá-la. Dou sempre o exemplo da primeira lâmina que pode ser usada para cortar fruta ou atacar um vizinho… A inteligência artificial em muitos aspectos não é diferente daquela primeira lâmina. Ficamos impressionados com o fato de que alguns “softwares estão assumindo empregos que sempre consideramos apenas humanos, mas devemos entender como gerenciar essa nova ferramenta que irá revolucionar o mercado de trabalho e garantir que ela nos ajude a realizar nossos deveres. A melhor parte… humana.

Obtendo a cidadania científica, onde chegamos na Itália?

“Ele está sendo construído dia após dia, mas para isso precisamos ganhar a consciência de que temos direito a ele. Estou muito orgulhoso do projeto que foi iniciado com o Museu de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, em Milão, em colaboração com a British Science Foundation, o Media Centre “For Every Understanding”. Através deste projecto proporcionamos aos cidadãos uma perspectiva especializada sobre questões que dizem respeito à ciência e à tecnologia e que são o foco do debate público. Temos uma página web e mantemos reuniões presenciais -preparar reuniões onde cidadãos informados possam orientar os decisores políticos e esperar que estes tenham em conta as descobertas científicas, embora muitos aspectos pessoais certamente também entrem nas nossas decisões, e não seria lógico esperar por resultados “científicos”. todos parecem temer os custos da transformação ambiental, mas não têm suficientemente em conta os benefícios que ela acarreta, quer directamente, quer em termos de recrutamento.

Está crescendo uma geração de jovens que sofrem de ansiedade ambiental, o que fazer?

“Eles sentem a dificuldade da situação mais do que qualquer outra pessoa. Dizem-me muitas vezes, em várias reuniões, que ‘sentem que estão a correr para o abismo enquanto ninguém faz nada’. E nos países europeus onde estas questões são sentidas”. mais profundamente”, como na Grã-Bretanha, sim, eles formam grupos para combater a ansiedade ambiental: eles também se reúnem para decidir quais ações tomar em conjunto. “Há muito mais a ser feito a nível colectivo e individual para combater as alterações climáticas.”

Dos átomos à descoberta do universo, em seu último livro, The Universe Within Me, ele apresenta grãos científicos …

“Um livro para crianças mas que vai prender a atenção dos adultos. É quase um jogo de caixa chinesa, pois parte das partículas elementares que constituem os átomos para chegar gradualmente à definição de matéria, com muitas curiosidades e respostas aos diferentes motivos por trás disso. Ciência.”