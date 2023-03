Pensava-se que era ciência, em vez disso era Speranza: o mais recente avanço da investigação Covid

Do relatório da Guardia di Finanza apresentado ao Ministério Público de Bérgamo sobre a investigação em andamento contra 19 pessoas, entre funcionários do governo, técnicos e políticos locais responsáveis ​​durante a primeira fase da pandemia, surge um quadro claro de uma mistura entre políticos e políticos. Referências acadêmicas como tornar indefinível a fronteira entre os dois, sendo o segundo usado como justificativa para a ação política. Os Órgãos Sociais intervieram fortemente e recorreram à Comissão Técnica Científica, instituída pelo mesmo Governo, que deveria ter actuado de forma autónoma no fornecimento de dados, estudos e sugestões com vista à aprovação e legitimação dos trabalhos do próprio Governo.

Num capítulo intitulado “A mistura entre o corpo técnico e o corpo político” do relatório da Guardia di Finanza – que foi noticiado por alguns jornais – lemos: «A comissão nasceu como um órgão de assistência e apoio científico e técnico ao chefe do Departamento de Proteção Civil, embora mais tarde tenha se tornado um órgão consultivo do poder político.». Além disso, como pode ser visto nas transcrições, não apenas o próprio ministro Speranza participou das reuniões do CTS, mas também o vice-ministro Pierpaolo Celleri, a subsecretária Sandra Zampa e, em alguns casos, o primeiro-ministro Giuseppe Conte. Portanto, o governo participou das reuniões do Comitê de Especialistas, que foi formado para ajudar e ganhar sua independência.

Conforme relatado em trechos publicados nos últimos diasE Lemos isso em 6 de abril de 2020 Silvio BrusaferroO presidente do Istituto Superiore di Sanità e depois o porta-voz do comitê científico-técnico formado durante a emergência declarada ligada ao Sars-Cov2 enviaram gráficos e dados a Roberto Speranza, então ministro da Saúde, sobre a tendência epidemiológica positiva no país . Concorde com a linha a ser seguida. À época, discutia-se a possibilidade, com base em dados científicos do CTS, de reabertura de algumas atividades após meses de fechamento, cujo término ocorreria um mês depois. Esperanza responde a Brusaferro, dizendo:Amanhã fique nas curvas no começo [intese quelle del contagio, ripetute con bollettino giornaliero]. Então vemos as perguntas. Duas advertências: 1) Qualquer coisa que você disser pode acabar na imprensa. 2) Se quisermos manter as medidas restritivas, é melhor não criar muitas expectativas positivas.” A essas palavras Brusaferro responde: “Ok, então não há modelos como os que enviei a você. Nos encontraremos amanhã. Boa noite.” Depois de o chefe do ISS e membro do CTS ter cumprido a tarefa ditada por Speranza no dia seguinte, o ex-Ministro da Saúde escreveu: «Excelente. Agora espere.” Brusaferro responde, buscando confirmação: “Basta?”. Speranza repete: “Excelente.” Brusaferro pergunta a Speranza na linha para atender: “Devemos dizer a ele? Para sempre esperar um fim? ” “Sim, claro”, disse Speranza..

Portanto, o ex-ministro Roberto Speranza disse ao presidente do Istituto Superiore di Sanità e membro do Comitê Técnico Científico, Silvio Brusaferro, o que ele deveria ou não dizer. De fato, em outra conversa, Brusaferro pediu permissão a Speranza para participar da transmissão para a qual a jornalista Lucia Annunziata o havia convidado. A resposta de Esperanza foi positiva, mas não sem enfatizar o dever de manter a linha acordada.

A intenção é muito clara e clara: manipular a opinião pública e assim justificar decisões políticas por restrições coercitivas como os lockdowns. Em outras palavras: sem garantias ou comentários positivos, mas temem manter os cidadãos trancados à força em suas casas por meses. O próprio Speranza diz na referida conversa, no número dois, o alerta do Ministro da Saúde ao mundo: “Se queremos manter as medidas restritivas, é melhor não criar muitas expectativas positivas.”. vontade e interesse políticos. Não há conhecimento público e obsessão pregada pelo ex-ministro Roberto Speranza.

A confirmação do que foi dito vem de uma conversa datada de março de 2020, na qual Giuseppe Rocco, membro do CTS, conversou com um de seus assistentes e Ele escreve: “Eles querem que sejamos tendenciosos também [..] Em suma, os políticos não devem conversar conosco [..] Eles devem receber nossas sugestões e então decidir». A assistente responde concordando com Ruocco e diz que é uma “combinação perigosa”.

Também em março de 2020, ocorreu uma discussão entre Speranza e Brusaferro, sobre o mérito da Máscaras compradas por milhões da China Foi considerado inadequado para qualquer tipo de proteção contra patógenos, como vírus. “Com base nos dados fornecidos, não parece ser adequado para o componente de saúde”, disse Brusaferro a Speranza. De fato, as máscaras não receberam as certificações necessárias de confiabilidade e funcionalidade. Embora Speranza sempre tenha reiterado a importância de dispositivos de proteção como máscaras, ela responde a Brusaferro dizendo: “Não é um material para profissionais de saúde. E sem equipamentos de proteção individual. Seria para cidadãos comuns quando vão às compras ou qualquer outra coisa. Então surge a pergunta: Por que os “cidadãos comuns” são obrigados a usar máscaras para as quais o próprio Ministro da Saúde sabia que não tinham nenhum elemento de proteção real? Então, qual é o sentido de forçar as pessoas a usar máscaras se elas não fornecem proteção como o próprio Speranza afirmou?

Sobre o fechamento de escolas, foi revelada a profunda dependência da ciência (CTS) do governo. Brusaferro diz a Speranza que o CTS critica essa medida, explicando que não há evidências de que o fechamento de escolas seja útil para comparar a disseminação do SARS-CoV-2. Speranza é hiperbólico com Brusaferro: “Então você vai nos derrubar.”. À resposta indesejável do cientista, o ex-ministro respondeu: “Não temos tempo. O país está em suspense. Você não pode dar sinal de incerteza ou perde a credibilidade.” Entendeu? A decisão de negar às crianças e jovens o acesso à escola, aprendizagem e convívio não é uma questão de ciência, mas de credibilidade.

Essa combinação é tão clara e óbvia que não são necessárias muitas palavras para dar a entender que as decisões tomadas pelos órgãos políticos foram legitimadas pelo uso do aparato antiterrorista para dar a impressão de um processo baseado exclusivamente em dados e evidências científicas em em geral. Juros, quando em vez disso As decisões tomadas seguiram apenas a vontade política Que se esconderam atrás da cortina criada pelos estudiosos em relação à opinião pública e destinatários de medidas coercitivas adotadas principalmente com procedimentos administrativos.

[di Michele Manfrin]