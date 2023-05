Disfagia: causas, sintomas, tratamentos e prevenção

lá Disfagia É a dificuldade objetiva de engolir alimentos sólidos, líquidos ou semilíquidos. A disfagia pode ser temporária, associada a condições transitórias e especiais (uma fase particular pressão) ou persistente, associado a outra doença em curso ou condições psicofísicas frágeis.

disfagia

A disfagia é uma condição na qual a deglutição se torna difícil, mesmo para líquidos. Muitas pessoas subestimam esse distúrbio que pode resultar nos casos mais graves doenças crônicas ou mesmo levar a Perigo de asfixiacom resultados fatais.

A disfagia, na verdade, desmascara um risco de desnutriçãoE secagem E doenças do sistema respiratório. Neste último caso, isso pode ser causado por alimentos passando incorretamente para o trato respiratório em vez do trato digestivo, levando a úlceras gástricas pneumonia por aspiração;.

lá Dificuldade para engolir Também pode dificultar as relações sociais, arriscando a pessoa a se isolar e sofrer de problemas psicológicos como ansiedade E depressão.

DISFAGIA NA ITÁLIA

Disfagia na Itália afeta principalmente idososMas todos podem sofrer com isso.

Na Itália, Cerca de 1 em cada 5 pessoasUma vez mais de 50 anosTer dificuldade em engolir alimentos sólidos e líquidos. Mas 90% da população com esse distúrbio reduz a extensão da doença, sem recorrer a tratamentos.

Precisamos saber que em nosso país existem diferentes países Ambulatórios hospitalares Capaz de tratar esta doença e ajudar os pacientes a melhorar as habilidades de deglutição.

as razões

Disfagia É uma doença encontrada principalmente entre os idosos, mas também pode aparecer em jovens desde então É uma condição que pode afetar qualquer pessoa.

Deve-se ter em mente, de fato, que em alguns casos esse tipo de distúrbio pode ocorrer mesmo na ausência de patologias específicas.

A idade avançada é uma das causas mais confiáveis. A partir dos cinquenta anos, de fato, a condição é conhecida como Sarcopenia. Isso está relacionado ao biodesenvolvimento normal do indivíduo para quem músculos Nossos corpos começam a enfraquecergradual e irreversivelmente.

Antes dessa idade, o distúrbio pode ocorrer devido a Problemas que afetam alguns órgãos responsáveis ​​pela digestão, como o esôfago. Mas também podem contar com fases de transição porque Altos níveis de estresse.

comorbidades

Distúrbios de deglutição podem ocorrer doenças neurológicas E neurodegeneração como Esclerose múltiplao Mal de ParkinsonE Esclerose Lateral AmiotróficaE demência ou Alzheimer. Mas não só. As pessoas em maior risco são também aquelas que sofreram choqueE Apoplexia ou Oncologia envolvendo Sistema nervoso e estruturas anatômicas que estão diretamente envolvidas na deglutição.

personificar

Para saber se o paciente tem disfagia, pode-se recorrer a um exame médico: Manometria esofágica.

Este exame clínico permite MedirGraças aos sensores, O número de contrações musculares rítmicas que ocorrem no esôfago durante a alimentação. Dessa forma, você pode avaliar como ocorre todo o processo, quem mastigar No engolirPara entenderMovimento eficiente de alimentos através do esôfago.

Normalmente o médico especialista é um Especialista em Ouvido, Nariz e GargantaEle também pode optar por continuar com um estudo de deglutição. Para isso, cobre-se o alimento com bário, elemento visível nas radiografias, para verificar durante o processo de mastigação quais problemas você está enfrentando.

Outra opção éendoscopia esofágicaE extensão EG. Esta endoscopia é realizada no trato gastrointestinal superior. O médico insere um pequeno tubo flexível com uma câmera na ponta. Ao deixar o tubo fluir para o esôfago, ele pode avaliar os sintomas e confirmar com a própria mão qual é o problema.

tratamentos

A primeira estratégia a implementar é adotar uma dieta adequadaacompanhado de exercícios regulares, como Terapia de fala.

Para nutrição, recomenda-se comer alimentos, seguindo algumas regras simples:

comer sentado A parte de trás repousa nas costas Tente trazer o queixo em direção ao peito ao engolir Permanecer em silêncio enquanto come e não falar, especialmente durante a mastigação Evite distrações como televisão ou smartphones mastigue devagar Engula a picada somente depois de mastigar bem Evite texturas mistas (como caldo de sopa) Beba líquidos com a ajuda de um canudo

Além disso, é possível vincular Tratamentos recomendados por um fonoaudiólogo Para ajudar com Reeducação para aprender a engolir.

Alimentos amigos do diabético

Existem 3 tipos de dietas recomendadas:

líquido

seção

espessante

A primeira depende da preparação sacudir. Todos os ingredientes são primeiro cozidos, amolecidos e depois misturados.

Você pode usar líquidos como suco de frutas, leite ou caldo para misturá-los. Nesse caso, você pode comer mais refeições por dia com menos esforço.

Dieta seçãopor outro lado, ideal para quem tem a dentição comprometida ou ausente e, por isso, experimenta Dificuldade para mastigar.

Os alimentos são picados e moídos para facilitar a ingestão. melhorar pão macioE macarrão cozido Durante os tempos de cozedura recomendados, com muito temperoE legumes cozidosE doces E cremes.

lá dieta espessaPor outro lado, por favorAdicione capacitores específicos Para ter uma consistência semelhante à do doce e, portanto, mais fácil de engolir. Isso é muito útil se o paciente tiver dificuldade para engolir líquidos.

O que deve ser evitado na alimentação

Evite alimentos sólidos como: fruta secaE vegetais cru, legumes em cordaE Cortes de carne duros. Eles também estão frustrados Alimentos líquidos misturados com alimentos sólidos. Por exemplo, é melhor evitá-lo iogurte Com pedaços de frutas ou grãos ou sêmola com pedaços de legumes ou algo assim. Esses alimentos podem ser consumidos se os pedaços sólidos forem picados ou amassados.

Certamente devem ser evitados Alimentos que grudam no paladarComo bolinhos ou pão mastigável. até o especiarias ou alimentos secos Eles podem causar muitos problemas quando causam tosse, o que dificulta a deglutição. Você definitivamente tem tossido muito cacau Pó sobre tiramisu ou trouba canela em um bolo. Em alternativa, existem no mercado alimentos específicos que permitem reconstituir o pó tornando-o mais espesso.

estágios de deglutição

A deglutição é um processo complexo que se divide em três fases principais:

Este processo inclui a cavidade oral, faringe, laringe e esôfago.

lá fase oral Caracteriza-se pela introdução de alimentos na boca que, graças à mastigação, saliva e língua, transforma-se em bolo alimentar. Isso vai da língua para baixo em direção à faringe, a partir da qual começa o segundo estágio.

lá estágio faríngeo Este é o caminho do meio. Quando tudo corre bem, o bolo alimentar desce pela faringe e chega à epiglote. A válvula, que leva à laringe e aos pulmões, se fecha, causando o que é conhecido comoApnéia de deglutição.

Isso é necessário para evitar que os alimentos entrem nas vias aéreas e corram o risco de asfixia. No entanto, se o alimento entrar no trato respiratório, um mecanismo protetor de reflexos de tosse é acionado, o que salva os pulmões.

Na fase final da deglutição, o estágio esofágicoA válvula superior do esôfago se abre para permitir a passagem do bolo alimentar e se fecha após sua passagem. Este é o lugar Vamos começar a respirar novamente.

Graças à força da gravidade e à abertura da válvula esofágica inferior, o bolo alimentar completa a fase de deglutição, terminando no estômago.

QUANDO SE PREOCUPAR COM A DISFAGIA?

Você começa a se preocupar quando e quando Os tratamentos não funcionamE A dieta aplicada não melhora ou leva à deterioraçãoe se você começar a experimentar imagens clínicas arriscadas como desnutrição ou pneumonia recorrente.

Quem é o especialista que trata a disfagia?

O especialista a contactar em caso de distúrbios de deglutição éEspecialista em Ouvido, Nariz e Garganta. O médico é especialista no tratamento de doenças relacionadas ao sistema digestivo superior, especialmente os órgãos da garganta, faringe, laringe e esôfago. Mas suas habilidades também incluem estudar de ouvido.

proteção

Na maioria dos casos, o conselho para prevenir a disfagia inclui um aplicativo tratamentos Listados acima com algumas precauções adicionais:

Faça alguma tosse assim que a boca desce, para examinar os restos de comida e removê-los da garganta

assim que a boca desce, para examinar os restos de comida e removê-los da garganta mantenha um Higiene oral boa e adequada

Coma sentado em uma cadeira com as costas retas

