A aldeia de Brancaleone Vitus está presente na 21ª edição do Festival de Ciências de Génova – Eco della Locide

R. E B.

Um marco importante é o sítio arqueológico urbano de Brancalione Vetus, localizado entre as aldeias selecionadas e selecionadas pelos organizadores do XXI Festival de Ciências de Gênova, realizado de 26 de outubro a 5 de novembro na cidade da Ligúria. A exposição que chamou a atenção foi intitulada: Eventos Extremos Deixam Suas Marcas. O “Tour Virtual pelas Aldeias de Itália” realizou-se no interior do Palácio Real – Teatro Falcone e contou com a participação de mais de 700 alunos do ensino básico, secundário e secundário. Os resultados da vigésima primeira sessão do Festival de Ciências, que registou no período de quinta-feira, 26 de outubro a domingo, 5 de novembro de 2023, 200 mil participantes, na qual participaram 300 cientistas e figuras proeminentes de todo o mundo e 350 entidades Participaram associações, empresas e editoras.A programação é composta por 239 eventos, divididos em 97 conferências, 86 workshops, 26 exposições, 3 performances e 27 eventos especiais.

No site Cimafoundation.org, onde a exposição ainda está visível, lemos:

O poderoso terramoto que abalou o sul de Itália em 1908 deixou uma marca indelével em várias aldeias da Calábria. Os graves danos causados ​​às casas antigas, aliados ao afluxo migratório para a costa naqueles anos, levaram muitos residentes da pequena aldeia de Brancaleone, na província de Reggio Calabria, a abandonar as suas casas. Finalmente, a cheia de 1953 também obrigou os últimos residentes restantes a deslocarem-se para jusante, onde existiam centros habitados equipados com serviços básicos como água e electricidade. Brancaleone é uma aldeia muito antiga. Foi fundada por volta dos séculos V e VI. M por monges cristãos que fugiram da perseguição a que foram submetidos na Grécia, na Síria e na Capadócia. Eles encontraram refúgio nas pequenas cavernas características encontradas em Aspromonte, na Calábria. A aldeia, situada numa localização estratégica em relação ao nível do mar e ao vale envolvente, foi alvo de muitas famílias influentes da zona e recebeu o nome da última família que a controlou. Até ao momento, a antiga igreja de Maria SS Annunziata, às portas da aldeia, foi reconstruída e, graças ao trabalho de Brancaleone Pro Loco e de voluntários, estas obras de requalificação incentivam agora o regresso de turistas e curiosos, devolvendo vida ao Vila. Magníficas ruínas de uma antiga aldeia da Calábria.

Palavras do Presidente Brancaglione Pro Loco:

É motivo de orgulho e gratidão para nós ter esta oportunidade de informar o mundo sobre Brancaleon e como ela está evoluindo.

O contributo vídeo que demos à organização é uma prova de como ao longo dos anos tentámos e continuamos a tentar combater a degradação natural deste local, plenamente conscientes de que a par do trabalho voluntário, há e haverá necessidade de mais atenção sobre parte da comunidade internacional. Órgãos responsáveis ​​pela proteção das paisagens rurais e dos bens arqueológicos e arqueológicos. O que nós voluntários podemos fazer hoje é promover, através destas pequenas mas grandes ações, o sentimento de “comunidade” em torno destas questões que chama a atenção do público para o enorme trabalho “em andamento” que está sendo realizado na Branchleon Vetus, sabendo que todos disso alcançaremos ótimos resultados e importantes no futuro. Como “comunidade patrimonial de Brancaleone” – diz o presidente da Pro Loco Carmine Verduci – estamos gratos a quem quis trazer Brancaleone a este festival que hoje mais do que nunca trabalha para dar a conhecer esta nossa realidade ao maior número de pessoas possível. A história, a cultura, as vicissitudes históricas e o património antropológico são de vital importância para a compreensão dos contextos e o desenvolvimento de ações capazes de proteger a nossa bagagem histórica, seguindo possíveis ações capazes de aumentar o interesse e alcançar um “sentimento de pertença” que nunca deve desaparecer. Fora.



Visualizações de postagens: 164