É permitido comer alho e cebola mesmo que tenham germinado? A resposta que vai revolucionar tudo

Todo mundo faz essa pergunta, mas poucos sabem a resposta: Alho e cebola podem ser comidos quando brotam? Essa é a verdade.

Você também está na cozinha Coma um pouco de alho ou cebola? Antes de jogá-los fora porque estão velhos, reserve um momento para ler nosso artigo de hoje e veja se esses dois ingredientes ainda são comestíveis ou não.

Ao fazer isso, você evitará desperdícios desnecessários de alimentos e, acima de tudo, também poderá descobrir algo que talvez ainda não saiba. Você está curioso para saber mais agora?

Então vamos parar de falar e olhar os parágrafos seguintes. Na verdade, iremos revelá-lo em breve Tudo o que você precisa saber sobre alho e cebola. Você com certeza ficará sem palavras, muito louco!

Alho e cebola: também podem ser consumidos quando brotam? A resposta final

Certamente você também se perguntará pelo menos uma vez na vida se isso é possível Alho e cebola também podem ser consumidos quando brotam. Sim, porque pode acontecer a qualquer pessoa que se esqueça de usar imediatamente estes dois ingredientes e os deixe na cozinha durante uns longos dias.

Algum tempo após a compra, esses alimentos começam a brotar e muitas pessoas que chegaram a esse estágio preferem jogá-los fora, acreditando que agora não são comestíveis. Mas temos realmente certeza de que esse é o caso?

De acordo com o que os especialistas realmente explicam Quando o alho e a cebola brotam Eles não apenas ainda são bons para comer, mas Pelo contrário, são mais ricos em substâncias úteis, Benéfico para a saúde do corpo. Portanto, jogá-lo no lixo seria um erro e um enorme desperdício.

Você entendeu bem! À medida que o alho e a cebola brotam, eles são ricos em antioxidantes. Portanto, tornam-se bons aliados contra vírus, bactérias e outros patógenos que podem representar uma ameaça à nossa saúde.

Além disso, também é útil no combate a intoxicações alimentares, pois alivia dores abdominais, cólicas e diarreias. O oposto é verdadeiro para as batatas, que, uma vez verdes ou brotando, são ricas em neurotoxinas como a solanina.

Quero dizer, agora que eu sei Quais são os benefícios de fazer brotar cebola e alho? Você vai pensar bem antes de jogá-lo fora. Porém, é recomendado não comprar esses alimentos no supermercado quando os brotos já apareceram. É sempre melhor germiná-los em casa.

Além disso, para ter 100% de certeza de que ainda é comestível, é uma boa ideia verificar cuidadosamente se não apresenta diferenças de cor, cheiro ou textura.