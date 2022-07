Novos estudos confirmam que o ibuprofeno trata a Covid, ou melhor, reduz significativamente a forma aguda da doença.

o Educação conduzido em Tratamentos anti-inflamatórios Eles eram como ibuprofeno Publicado em revistas científicas conceituadas.

Mas O que exatamente significa que o ibuprofeno pode tratar o Covid? Mais importante, essa coisa Associado ao “desaparecimento” da droga conhecida Quem está nas prateleiras das farmácias? Muito provavelmente sim. Mas vamos passo a passo e Vamos tentar entender como vai.

O que é ibuprofeno e para que serve?

O ibuprofeno é um medicamento de venda livre – então você nem precisa de receita – os italianos usam muito. que isso Princípio ativoNa verdade, a partir do qual muitos medicamentos são feitos.

É usado para contrariar infecções de diversos tipos, dor osteoarticularE a Dor de garganta e dor de cabeçaE dor menstrual e o que podemos determinar Sintomas da gripe. Sintomas que também aparecem através de sintomas recentes Variantes do Covid. Quão OmicronQue felizmente reduzido “letal”.

ele é Notícias de hoje O ibuprofeno não está mais disponível em muitas farmácias. É possível que muitas pessoas com variantes se recuperemou. Também porque os sintomas do vírus agora são, como mencionamos, leves.

É claro que o autocuidado não é exatamente uma boa ideia, e é claro que deve ser Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.

EU ‘No entanto, o ibuprofeno é seguro, é usado há anos e está em muitas formulações de muitos medicamentos. Também é usado em Pediátrico. E o fato de você estar faltando nas farmácias não precisa se preocupar. o FarmacêuticosNa verdade, Eles podem compensar isso fornecendo eles mesmos.

O estudo que “confirma” que o ibuprofeno cura a “Covid”

Na verdade Existem muitos estudos que comprovam a eficácia do ibuprofeno Diante do covid.

Em janeiro deste ano, Diretor do Instituto Mario Negri EREX de Pesquisa FarmacêuticaE a Giuseppe Rimusi, pode revelar descobertas interessantes. Ou seja, ao gerenciar primeiros sintomas vírus (dentro de 72 horas) ibuprofeno ou anti-inflamatórios, lá A doença não piora.

sim Salve  Então espíritos Por que A forma aguda, hospitalização e deterioração gradual são evitadas. O que levou à morte de muitas pessoas. Talvez especificamente por que A orientação do Ministério da Saúde era “tomar tachiberina e tomar cuidado”.. Isso é o oposto da intervenção oportuna.

o Há dois estudos revelados por Remuzzi Também concordam plenamente com Outro estudo. Postado em Lidando Até abril de 2022. Conforme relatado emAmerican Journal of Biomedical Science and Research.

Está localizado ao redor Resultados alcançado por Comitê de Atendimento Domiciliar Covid-19. Um comitê nascido espontaneamente e formado por Médicos que procuraram encontrar uma solução para a epidemia. que, no entanto Por muito tempo não foram ouvidos.

o Um comitê Submetido Dados realmente interessantes. “De fevereiro a dezembro de 2021, dados de 966 pacientes não vacinados (Selecionado especificamente para avaliar o efeito do tratamento na ausência de suporte de vacinação.) Eles foram atendidos Ibuprofeno, Aspirina, Nimesulida, Indometacina, Cetoprofeno. Ao isolar os dados de um subconjunto de 339 pacientes mais velhos (acima de 50) com idade média de 60 anos, descobriu-se que Nenhum foi hospitalizado após terapia anti-inflamatória dentro de 72 horas do início dos sintomas. “

O que esses estudos significam e quais são os cenários futuros hipotéticos

Os números e resultados falam por si. Se detectado a tempo, o Covid pode não pegar a forma grave. Hospitalização e emergências no leito podem ser evitadas. Será possível evitar o tratamento inadequado de quem sofre de outras doenças. A morte de muitas pessoas pode ser evitada.

Toda vez cumedentro Publicidade Divulgado à imprensa, foi noticiado que Esses resultados ainda não foram adequadamente avaliados. Isso porque eles não possuem as mesmas características que a indústria faz. mas o que Isso não significa que eles são inválidos. É por isso que Remuzzi tem arquivos Solicitou fortemente uma entrevista com a AIFAPara concluir seus estudos e ajudar concretamente a medicina a combater o Covid.

EU ‘advogado de Eric Grimaldipresidente do Covid-19 Home Care Committee, apoia fortemente esses estudos e Solicita a consideração oportuna da eficácia do tratamento. Como os médicos do comitê afirmam por mais de dois anos.

Existir Outro estudoPostado em bisturio que confirma queEficácia do spray nasal do que se você usasse numa fase inicial obter o mesmo Resultados. Ou seja, uma baixa incidência da forma grave da Covid.

Então Só falta uma coisa: a vontade política Para aprofundar (pelo menos). O que parece não acontecer ainda. Somente comparando e avaliando todas as possibilidades, de fato, será possível proteger verdadeiramente a saúde da população.

(As informações deste artigo são apenas para fins informativos e referem-se a estudos científicos publicados em revistas médicas, portanto, não substituem o conselho de um médico ou especialista e não devem ser levadas em consideração na formulação de tratamentos ou diagnósticos)