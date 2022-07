Samantha Science: MATISS-3 – Notícias dos Astronautas

Todos sabemos que uma casa limpa é um lugar saudável para se viver. Então, assim como na Terra, a disseminação de bactérias na Estação Espacial Internacional também é um grande problema para seus habitantes.

O ar e a água da estação são constantemente reciclados, e os resíduos só podem ser removidos quando uma espaçonave deixa a Estação Espacial Internacional a cada poucos meses. Além disso, sabe-se que durante missões de longa duração, a resposta imunológica dos astronautas diminui, entre outras coisas, colocando a tripulação em risco de possível infecção bacteriana. Portanto, para os vários tripulantes que estão girando na ISS, manter o sítio orbital limpo é uma parte essencial de suas vidas em órbita, a fim de evitar a reprodução de bactérias e fungos em primeiro lugar.

O kit MATISS-1 pouco antes de ser aberto. Créditos: NASA/ESA

O foco principal da pesquisa Conectando aerossóis microbianos a superfícies inovadoras na Estação Espacial Internacional (Matis), é encontrar os melhores materiais para construir uma estação espacial ou nave espacial, especialmente à luz de missões de longa duração longe da Terra. Assim, os pesquisadores também vão monitorar os mecanismos pelos quais as bactérias formam biofilmes que as protegem dos agentes de limpeza e as ajudam a aderir às superfícies.

Um biofilme, ou biofilme, é um conjunto fino de microrganismos aderidos a um suporte biológico sólido ou inerte, caracterizado pela formação espontânea de um adesivo e um líquido protetor. Um exemplo comum de biofilme é a placa dentária.

MATISS Experiment Kit montado em uma placa de laboratório Columbus. Grupos adicionais aparecem flutuando dentro do saco laranja; A imagem pertence à Expedição 50. Créditos: NASA/ESA

Resumo

O experimento MATISS está investigando as propriedades antibacterianas de materiais encontrados no espaço, para ver se os interiores de futuras naves espaciais podem ser mais fáceis de limpar. Mais precisamente, o experimento visa entender os mecanismos de adesão do biofilme em condições de microgravidade. Melhorar as superfícies internas da Estação Espacial Internacional (ISS), desse ponto de vista, é um desafio. O primeiro objetivo é simplificar as operações de descontaminação do MATISS, para economizar tempo da tripulação; O segundo objetivo está relacionado à exploração espacial: a validação dessas superfícies inovadoras deve permitir novos recursos para o desenvolvimento futuro de naves espaciais, inclusive em contextos de viagens de longa distância.

a) Neste gráfico explosivo você pode ver: De cima para baixo: a tampa de policarbonato (em azul) e a grade de alumínio (em cinza). Estas duas partes asseguram a circulação do ar graças a uma folga de 2 mm na lateral da tampa. Os selos Kapton foram fixados em ambos os lados da placa de amostra para evitar qualquer contaminação por contato. A placa de Vitton foi então fixada à base de montagem de alumínio com dois orifícios para prender as tiras de velcro.

b) Foto do porta-amostras (8,5cm x 6cm x 1,2cm) antes da instalação no rede de retorno sensor habitação Do cone da porta do módulo Columbus à Estação Espacial Internacional.

Créditos: NASA/ESA

Mais uma ilustração das camadas que compõem o painel MISS. Créditos: ESA

equipe científica

Instituto Medis e o centro Cadmus, ambos franceses, lidera um grupo de cientistas de todos os Alpes especializados em medicina e fisiologia espacial. O experimento foi desenvolvido e patrocinado pela Agência Espacial Francesa.CNES), com a contribuição técnica deLiceu Normal Superior de Lyonsubordinar Saint-Gobain e instituto de pesquisa CEA Tech – Leti.

Formulários

As aplicações espaciais deste experimento ainda estão em análise. Em um contexto terrestre, o uso de superfícies Inteligente Ao configurar transporte público, salas de cirurgia, clínicas médicas ou cobrir certas superfícies, como botões de elevador, pode limitar a propagação de bactérias causadoras de doenças.

Uma descrição

Placas de primeira experiência Matisse -1lançado em 16 de novembro de 2016 pela Bajkonur com Soyuz MS-03 que deu início à missão Proxima do astronauta francês Thomas Bisquet. Eles foram colocados no Laboratório Columbus Europeu, onde ao longo de cinco meses uma placa de vidro potencialmente inovadora selecionada pelo CNES que serviu como controle foi exposta ao ambiente da estação. Esses materiais tecnológicos variam de polímeros Cor verdee polímeros híbridos de cerâmica-sílica resistentes à água.

Esse primeiro conjunto de painéis forneceu dados que os pesquisadores consideraram o ponto de partida para seu trabalho. Quatro recipientes de amostra foram colocados em três áreas diferentes de Columbus, onde permaneceram por seis meses. De volta à Terra, os pesquisadores marcaram os depósitos que se formaram em cada superfície e usaram o material de controle para avaliar o nível e o tipo de contaminação.

Matisse-2O desenvolvimento do MATISS-1 viu o uso de quatro recipientes de amostra idênticos, contendo três tipos diferentes de material, instalados em um local em Columbus. Este estudo teve como objetivo compreender melhor os mecanismos de contaminação espalhados ao longo do tempo em amostras e superfícies de controle. As placas MATISS-2 retornaram à Terra em agosto de 2019 com a SpaceX Dragon.

Painéis MATISS-2 na unidade Columbus. Créditos: ESA/NASA

Também em agosto de 2019 comecei Matisse 2.5, um desenvolvimento da pesquisa francesa, que visa estudar os mecanismos de propagação da poluição, desta vez no espaço (ou seja, a atmosfera a bordo do navio), em superfícies hidrofóbicas usando amostras especialmente projetadas. Esses painéis foram instalados por um astronauta da NASA Andrew Morgan No Laboratório Colombo Europeu.

Placas MATISS-2.5 dentro do Laboratório Columbus Europeu. Créditos: ESA

20 de maio passado Samantha Cristoforetti criou as pinturas MATISS-3 Contém outras substâncias a serem testadas, sempre em uma unidade Columbus. Após alguns meses a bordo, essas placas também serão devolvidas à Terra para análise apropriada.

Espera-se que as várias sessões do teste MATISS continuem pelo menos até a Expedição 68.

Fontes: NASA; ESA; microgravidade npj