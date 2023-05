Como funciona a dieta de 1200 calorias? tente agora

O que comer e em que quantidades para poder obter todos os benefícios associados à dieta de 1200 calorias. O que precisamos para emagrecer em saúde e sabor.

você sabe dieta de 1200 calorias? É uma série de indicadores úteis que visam nos fazer ingerir exatamente essa quantidade de calorias diariamente. É melhor queimar mais, porque esta é a forma mais adequada de perder peso.

É claro que a dieta de 1200 calorias inclui apenas produtos naturais e saudáveis, bons para a saúde e ricos em nutrientes. Falamos de minerais, fibras, vitaminas, proteínas e antioxidantes…

A dieta de 1.200 calorias também vai garantir que não abramos mão do sabor e sabor que tanto queremos. No entanto, é claro que teremos sempre de recorrer primeiro a um nutricionista ou dietista, porque não existe número mais adequado para nos dar um esquema mais preciso e um aconselhamento correto.

Existem quantidades específicas a serem consideradas nesta dieta, bem como um tipo específico de alimento.

A dieta de 1200 calorias, o que comer e como funciona

O esquema a distribuir é o seguinte:

200 gramas de verduras;

frutas 150g;

Cereais (arroz, massa, pão – de preferência integral – cevada) 5-70 gr.

As instruções para o café da manhã são fáceis de seguir. Teremos que trazer café sem açúcar para a mesa pela manhã com frutas frescas da estação ou uma tigela de leite com 50 gramas de cereal.

Para o almoço, não deve faltar macarrão ou arroz integral. Grãos integrais, conforme mencionado, por conterem maior quantidade de fibras, em doses de 50 gramas para mulheres e 70 gramas para homens.

O molho deve ser leve e salsa, tomate ou atum fresco são bons. Ou 40 gramas de leguminosas secas ou vegetais variados.

Ao jantar devemos dar preferência às carnes brancas, peixes gordos e salmão uma vez, para esta dieta que deve durar entre uma a duas semanas. Os alimentos a comer são:

peru;

coelho;

frango

Sapato;

truta;

ônibus europeu

Bresaola.

queijos suaves

Vários legumes

Vegetais frescos.

Temperado com sumo de limão, azeite virgem extra, ervas aromáticas e especiarias. Por fim, juntamos muita água a tudo isto, para nos mantermos sempre bem hidratados e para usufruirmos dos benefícios de um metabolismo ativo.