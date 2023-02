Fórmula E / Campeonato Mundial de Pilotos e Equipes após Cape Town E-Prix 2023 – Classificação

Por que houve uma classificação temporária?ePrix da Cidade do Cabo Mesmo depois de um quarto de corrida, parecia que a situação poderia abalar o ranking mundial, especialmente depois de uma sensacional quebra na largada Pascal Verlin. O líder do campeonato mundial, protagonista do contato de Buemi com a Envision, realmente ‘ofereceu’ a melhor chance. Jack Dennis Para se recuperar decisivamente em termos de pontos, o inglês da equipe de Andretti pagou caro por mais um erro, desta vez seu e não de natureza técnica.

De facto, a meio da prova, a Direcção de Prova penalizou o número 27 com um Drive-through, devido ao incumprimento da pressão mínima dos pneus. Por causa dessa intervenção, Dennis terminou sua corrida fora dos pontos, suas 62 distâncias antes do E-Prix sul-africano foram exatamente após a bandeira quadriculada, assim como as 80 de Wehrlein, que lidera o campeonato. Essa reviravolta. Em vez disso, o cenário muda no resto das etapas, começando com o segundo Porsche em quarto lugar. António Félix da Costa. Graças à sua vitória, os portugueses recuam imediatamente Jean-Eric Vergne, vencedor na Índia e 2º na Cidade do Cabo. Com estes resultados, o francês Penske, da DS, soma agora 50 pontos, contra 46 do ex-companheiro de equipa da Costa. A classificação para o acesso ao top-5 também é muito apertada, com Nick Cassidy (terceiro na última corrida) a terminar três pontos atrás de Vergennes e dois pontos à frente de Buemi.

Fórmula E | Classificação dos pilotos após Cape Town E-Prix 2023 (Rodada 5)

POS. Piloto grupo pontos 1 Pascal Verlin TAG Heuer Porsche 80 2 Jack Dennis Avalanche Andretti 62 3 Jean-Eric Vergne DS Penske 50 4 António Félix da Costa TAG Heuer Porsche 46 5 Nick Cassidy Imaginação 43 6 Sébastien Buemi Imaginação 41 7 Rene Rast Neom McLaren 38 8 Sam o pássaro Jaguar TCS 28 9 Jack Hughes Neom McLaren 28 10 Lucas DeGraci Mahindra 18 11 André Lotterer Avalanche Andretti 18 12 Mitch Evans Jaguar TCS 14 13 Stoffel Vandoorne DS Penske 11 14 Norman nasceu Nissan e.dams 11 15 Sérgio Sette Câmara NIO 333 10 16 Dan Dictum NIO 333 9 17 Oliver Rowland Mahindra 8 18 Sacha Fenestras Nissan e.dams 7 19 Eduardo Mortara Maserati MSG 20 Maximilian Gunther Maserati MSG 21 Nico Muller APT Kubra 22 Kelvin van der Linde APT Kubra 23 Robin Fringe APT Kubra

A classificação atribuída às equipas é muito interessante, graças ao sucesso de Da Costa. Porsche No topo. Os portugueses confortaram muito a casa alemã desde a aposentadoria de Werlin, permitindo que seu time se expandisse mais. 126 pontos, com o Stuttgart sendo o único outro time na contagem de três. No entanto, ao final da rodada sul-africana, uma vantagem significativa havia se formado para o papel de vice-campeão. Imaginação Ele ignora a equipe Andretti Principalmente graças ao terceiro degrau do pódio ocupado por Cassidy no final do E-Prix. O DS Penske também teve um bom desempenho, com a vitória de Vergne em Hyderabad e sua vitória na Cidade do Cabo permitindo que a equipe americana subisse para o quinto lugar, cinco pontos atrás da McLaren. Em vez disso, a oportunidade foi desperdiçada MaseratiEstá mais uma vez em último lugar com Mortara e Gunther abandonando duas vezes, ainda à frente do ainda seco ABT Cupra.

Fórmula E | Classificação da equipe após o E-Prix da Cidade do Cabo 2023



POS. grupo pontos 1 TAG Heuer Porsche 126 2 Imaginação 84 3 Avalanche Andretti 80 4 Neom McLaren 66 5 DS Penske 61 6 Jaguar TCS 42 7 Mahindra 26 8 NIO 333 19 9 Nissan e.dams 18 10 Maserati MSG 3 11 APT Kubra

Com essas condições de classificação, equipes e pilotos voltam a se enfrentar no final do próximo mês, quando a categoria volta às pistas para a sexta etapa da temporada. Se assim for, a Fórmula E irá para a América Latina, mais precisamente Santo leite.