Roma-King 5-0: Ready de Shomurotov, Mancini, McTarian, Perez e Mayoral

ROMA RAJA CASABLANCA THE CHRONICLE – Estádio Olímpico recebe torcedores Roma Pela primeira vez desde o início da infecção. Giallorossi entra em campo para um amistoso no verão passado King Casablanca Hoje às 20h45, eles vão jogar para cerca de 9 a 10 mil torcedores. O jogo apareceu em equilíbrio nos últimos dias devido a algumas alegadas questões relacionadas com o salário do clube marroquino, no entanto já foi confirmado estar nas redes sociais. Também será introdutório Jose Ma Rhino Dentro das paredes da casa. Esta noite o português vai ensaiar contra a sua estreia na liga de conferência (fora de 19 de agosto) Dropchanspore. O substituto de Edin Diego ainda está faltando (Tommy Abraham Deve estar perto). Introdução ao novo manuscrito Matthias Quiz. Eldor Shomurotov Ele será o atacante em 4-2-3-1.

Leia também:

Em Roma, a conferência tem Tropanspore: datas e horários

Roma-King Casablanca, organizações oficiais

Oficial Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio (59 ′ Fusato); 2 Carstarp (70 ′ Reynolds), 23 Mancini (59 ′ Kumbulla), 6 Smalling (59 ′ Ibanes), 5 Quiz (59 ′ Calafiori); 17 Weirdout (59 ′ Tiara), 4 Kristen (70 ′ Torbo); 22 Janiolo (59 ′ Jalewski), 77 Miktrian (70 ′ Arco), 92 L Sharavi (46 ′ Carlos Perez) (86 ′ Tripi); 14 Shomurotov (59 ′ Prefeito).

Tudo. Mourinho.

Disponível.: 87 Fusato, 63 Boer, 19 Reynolds, 65 Tripi, 24 Kumbulla, 3 Ibans, 13 Calafiori, 42 Diavara, 52 Bow, 55 Torbo, 31 Perez, 59 Salevsky, 54 Chero, 21 Mayoral.

Oficial Raja Casablanca (4-2-3-1): 1 Zniti; 29 Matkorm, 33 Nim, 24 Hatoud, 42 Sofoul; 6 Encoma, 17 L Wardy; 18 Hafidi, 11º de Touli, 21 Rahimi; 10 Benhalip.

Disponível.: El Hadoui, Bhutayeb, Hattat, Owattara, Zbra, Bala Lahirood, Srida, Farah, Makashi, Arjun, Nana, Habti.

Tudo சாபி.

Amonitas: Mkhitaryan (R), El Wardi (RC), Souboul (RC)

Expulso:

Marcadores: 17 ′ Shomurotov (R), 20 ′ Mancini (R), 48 ′ Mikitarian (R), 85 ‘Carlos Perez (R), 89 ′ Borja Mayoral (R).

História do texto

Pietro McCoy

Crônicas

Segundo tempo

90 ‘+ 1 A competição nas Olimpíadas termina um minuto após a recuperação. Shomurotov e Mancini marcaram no primeiro tempo. Em seguida, Roma se espalha em segundo lugar com Mikitarian, Perez e Mayoral.

89 – ⚽ Borja Mayoral !!! 5-0! O espanhol Bravo foi até um adversário e apontou a porta, nocauteando Sniti.

86 – Depois do gol, Carlos Perez sai e dá lugar ao jovem Filippo Tripi.

85 -⁇ GOOAAAL – Marcas CARLES PEREZ! 4-0! Spinard rapidamente posiciona a bola para a esquerda e chuta da borda da área.

74 – Seqüestrando os mastros do arco! O impacto positivo da estreia do jovem Primavera na Serie A frente ao Crotone, em maio, sob a gestão de Fonseka.

72 – A perigosa encruzilhada Calafiori ameaça comprar um alvo próprio contra o rei.

70 Três mudanças diferentes em Roma

59 – Ro Seven muda para Mourinho revolucionando a Roma. Fora: Vina, Smalling, Verout, Mancini, Rui Patricio, Janiolo e Shomurotov. Dentro estão Fusato, Ibnes, Kumbulla, Calafiori, Tiara, Borja Mayoral e Salewski.

55 – 🟨 Sopoul avisou.

54 – Mikdirian! Tiro forte e tenso da borda armênia. Provissimo Snity rejeita um canto.

51 – Super jogada de pequeno porte que pega mais bola primeiro a partir de alguns passos e depois finaliza o gol mais rápido. Zniti salvou

48 ‘- R Room Cool! 3-0! Imediatamente no centro da ação está Carlos Perez Shomurodov cavando a bola à distância. Margem direita de Mikerion, no centro da área, de cabeça, empurra a bola para a rede

46 – O segundo tempo começa com uma mudança na Roma: Carlos Perez substitui El Shaarawi

A primeira metade

45 ‘+ 1 Um minuto após o resgate, o árbitro manda todos para o vestiário: o primeiro tempo termina em 2 a 0 nas Olimpíadas. Os objetivos de Shomurotov e Mancini estão determinados.

45 – Mkhitaryan está a um passo do 3-0. A excelente inserção central da consulta serve então para trás para o Miktrian que se apressa no momento certo: Armênio, com a porta aberta, o painel esquerdo se abre mais.

36 – Outra grande chance para Janiolo com Shomurodo, ele ainda trabalha bem uma bola no trocarte e toca perpendicularmente ao número 22: a ponta da placa direita que atinge completamente Sniti na saída.

32 – A rápida vertical da Roma após recuperar a bola no meio-campo: Janiolo abre para o interior na esquerda da entrada, mas o Rei Casablanca solta os três goleiros e Jialloros recusa por 22.

27 – Começa novamente com a Roma partindo de uma linha na área defensiva.

25 – Uma pausa refrescante para os jogadores em campo em uma das noites mais quentes deste verão romeno.

23 – falta e chute livre de Kristandev da borda do Rei Casablanca.

20 -⁇ Frio! Duplicação de Roma com Mancini, Assistiu durante três minutos e depois marcou o seu próprio golo, ao marcar 2-0 com um cabeceamento rasteiro numa cobrança de falta forte e apertada da esquerda.

17 ‘- R Room Cool! Shomurotov marcou novamente! Uzbeque recebe liberação de Mancini e rapidamente antecipa Zniti no empate e está à frente: 1-0 e dois gols em dois jogos para o novo atacante do Giallorossi.

11 – El Ro Vardi penaliza a Roma a partir dos 25 metros por má conduta: Toque estranho para Cristonde, mas o final quebra a barreira.

8 – A Roma não faz um bom começo porque comete um erro na construção e dá ao rei outra chance. Mas o ataque vai desaparecer.

6 – Rei Casablanca é o mais perigoso, aparecendo à frente do Benhalip Rui Patricio: o melhor reflexo dos portugueses na saída e um corner para os marroquinos.

3 – மிக Mikritian avisou imediatamente sobre quem estava interferindo na ação de retomada do rei.

1 – A competição começa! A primeira bola jogada por Giallorosi

Pré-jogo

Minério 20,40 – Onze apresentações, como de costume antes dos jogos, e o primeiro stand para Mourinho da torcida.

Minério 20,15 – O chão começa a se encher de gigantes. Os primeiros cantores dos primeiros jogadores do Gurwajit, antes do aquecimento, formaram sua passarela em campo. Jose Ma Rhino.

Minério 19,30 – Atraso na entrada do ventilador para verificações do Green Pass.

Minério 19,15 – O Roma Vem em estádio Olímpico, Publicado pelos canais de mídia social da Giallorossi.

Onde assistir a partida

O amistoso entre Roma e King Casablanca será televisionado pela Sky e será visível no Sky Sport Uno (Satélite nº 201) e Sky Sport (nº 253). A opção de streaming está disponível em PCs, tablets e smartphones, através da plataforma Sky Go, mas esta aposta também pode ser encontrada na Roma TV + e agora na TV.