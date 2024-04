Fraude Maxi no Fundo PNRR prejudica a UE, Fundo 24 toma medidas de precaução

Veneza — Esta manhã, quinta-feira, 4 de abril, eu Financiadores da Ordem Provincial da Guardia di Finance de Veneza e a Unidade Especial para Repressão de Despesas Públicas e Fraudes Sociais, apoiada pelo Serviço Central de Investigação do Crime Organizado (Scico) e pela Unidade Especial para Proteção de Privacidade e Fraudes Tecnológicas, estão trabalhando para implementar a Ordem de Precauções Pessoais. Processo contra 24 disciplinas (incluindo uma de Treviso),8 deles estão presos, 14 estão em prisão domiciliária e 2 estão proibidos de exercer actividades profissionais e comerciais, pelo Juiz de Investigações Preliminares do Tribunal de Roma, a pedido do Procurador Representativo Europeu do Gabinete de Veneza, conforme bem como convulsões mais preventivas. 600 milhões de euros, por exemplo, uma grande fraude nos fundos Pnrr em detrimento da UE. Além de todo o território nacional, as ações atingem vários países europeus, com o envolvimento de forças Polícia eslovaca, romena e austríaca.

Sociedade criminosa

Graças à implementação dos canais de cooperação judiciária do EPO, as atividades afetam muitos países europeuscom envolvimento Forças policiais eslovacas, Romeno e Austríaco; No território nacional mais de 150 financiadores realizam buscas em Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friul-Veneza JúliaCom a ajuda da Toscana, Lácio, Campânia e Puglia Unidades caninas “Cão do Dinheiro”.

As atividades fraudulentas, na atual fase das investigações, envolveram o envolvimento de diversos protagonistas e nexo criminal com a assistência de 4 peritos, inicialmente envolvidos Iniciativas de projetos no valor de dezenas de milhares de euros são financiadas ao abrigo do Pnrr (Plano Nacional de Recuperação e Resiliência), no âmbito da digitalização, inovação e competitividade no sistema produtivo, disponibilizado pela Simest (empresa detida pelo CDP com o objetivo de apoiar as empresas italianas no processo de internacionalização) que respondeu de imediato às solicitações. Das autoridades judiciais, fornecendo cooperação nas investigações. As investigações revelaram posteriormente como a mesma empresa, recorrendo maioritariamente às mesmas empresas, dedicou cerca de 600 milhões de euros para apoiar a capitalização de empresas e gerar créditos (bónus à habitação) inexistentes na indústria da construção.

Investigações

As operações de polícia judiciária realizadas pelo Fiam Gial de Veneza, apoiadas pelos departamentos especializados da Guardia di Finanza, conseguiram então identificar comportamentos que poderiam ser considerados dinheiro, utilizando a técnica “follow the money”. Enormes lucros ilegais são processados ​​através de uma rede complexa de empresas fictícias engenhosamente criadas na Áustria, na Eslováquia e na Roménia. As investigações acima ajudaram na reconstrução de fluxos financeiros ilícitos 100 relatos de transações suspeitas Com provas documentais recolhidas através de aquisição documental e investigações bancárias relativas aos suspeitos (de unidades de inteligência financeira estrangeiras), conseguimos identificar os alegados promotores, participantes e facilitadores do sindicato criminoso com diferentes funções. Pelos responsáveis ​​pela concepção de sistemas avançados de fraude.

Abaixo destes, é colocado um reciclador igualmente refinado, facilitando seu uso. Tecnologias avançadas (Rede virtual privada, servidores em nuvem localizados em países não cooperativos, criptoativos, software específico de inteligência artificial para aumentar a velocidade de produção de documentos falsos) e empresas de proteção ao crédito, por um lado, associação ilegal de negócios a quaisquer restrições impostas pela polícia forças e, por outro lado, encontrar novas formas de monetizar dívidas inexistentes.

Maxi convulsões

Entre os valores do assunto convulsõesse destacarem Apartamentos e villas elegantesSomas importantes CriptomoedasOlhando através Alta qualidade (Rolex)joia (Cartier), carros dourados e luxuosos (incluindo Lamborghini Urus, Porsche Panamera e Audi Q8).

Governador

“Os meus cumprimentos aos homens e mulheres da Guardia di Finanza de Veneza que desvendaram uma fraude massiva contra a União Europeia sobre fundos do PNRR. Uma operação exemplar.” Luca Zaia, Presidente da Região de Veneto, acrescentou: “A este respeito, a digitalização, a inovação e a competitividade são uma tarefa importante para combater a ilegalidade, a corrupção e a fraude e para proteger os recursos públicos estratégicos, como o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Sistema de produção. Por um futuro mais inclusivo e sustentável para os cidadãos. Fundos necessários para garantir e fortalecer os serviços, a investigação e as infra-estruturas. Estes sucessos são uma prova do trabalho árduo, do talento e do compromisso de Fiamme Gialle para garantir a protecção e o respeito pelas leis que são tão profundamente sentidas pelos cidadãos. comunidade.”

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

O Gazetino